Ehemaliger Torjäger wird neuer Coach beim MTV Bokel

Müller hat eine Bokeler Vergangenheit



Auf dem Bätjerplatz hat Müller vor zehn Jahren schon einmal seine Fußspuren hinterlassen. In der Saison 2014/2015 lief er in der Kreisliga Cuxhaven für den MTV auf. Er erzielte in dieser einzigen Saison 52 Tore und trotzdem reichten seine Tore nicht für den Aufstieg. Er zog nach einer Saison weiter zum FC Hagen/Uthlede, für den er zuvor schon aktiv war. Dort wurde er in der Landesliga mit Abstand Torschützenkönig und schoss die Hagener zu Vizemeisterschaft. Müller war in seiner aktiven Zeit ein Vollblutstürmer und schoss auch beim VSK Osterholz-Scharmbeck, in Heeslingen, bei Blau Weiss Bornreihe und in Uphusen seine Tore.