Ehemaliger Spieler wird neuer Chefcoach beim Verbandsligisten

– Foto: Carsten Trebuth

Der TSV Oberensingen aus der Verbandsliga Württemberg stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Marco Parrotta übernimmt den Posten als Cheftrainer beim Verbandsligisten. Der 38-Jährige kommt vom TSV Linsenhofen und kennt Oberensingen bereits aus seiner aktiven Laufbahn, in der er für den Verein in der Landesliga gespielt hatte.

Parrotta bringt eine Trainerbilanz von 77 Spielen mit. Dabei stehen 28 Siege, 20 Unentschieden und 29 Niederlagen sowie 104 Punkte zu Buche. Zuletzt war er als Spielertrainer beim TSV Linsenhofen tätig. In der Kreisliga A2 kam seine Mannschaft in der Saison 2025/26 auf fünf Siege, neun Remis und 16 Niederlagen. In der Spielzeit zuvor waren es elf Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen. Besonders erfolgreich verlief die Saison 2023/24 in der Kreisliga B5, in der Linsenhofen unter Parrotta elf Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage verbuchte.

Erste Trainererfahrung sammelte Parrotta bereits bei der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang in der Bezirksliga Neckar/Fils. Dort war er in der Saison 2021/22 für drei Partien verantwortlich. Auch als Spieler verfügt der neue Oberensinger Coach über reichlich Erfahrung. In seiner Bilanz stehen 161 Spiele, 62 Tore und 34 Assists. Für den TSV Oberensingen lief Parrotta zwischen 2018 und 2021 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf. In dieser Zeit absolvierte er 38 Spiele und erzielte acht Treffer. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang, Türkspor Nürtingen, der TSV Weilheim/Teck und der FC Frickenhausen.