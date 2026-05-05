Ehemaliger Rehdener Teil des Aufstiegs: Glückwünsche nach Osnabrück

Der Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga sorgt auch beim BSV Rehden für positive Resonanz. Der Oberligist gratuliert zur Meisterschaft und zur Rückkehr in den Profifußball – und blickt dabei insbesondere auf einen Akteur mit eigener Vereinsvergangenheit.

Mit Tony Rudy Lesueur gehört ein ehemaliger Rehdener Spieler zum Aufstiegskader der Osnabrücker. Der Offensivakteur lief in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 für den BSV auf und entwickelte sich seitdem kontinuierlich weiter.

Aus Sicht des Vereins ist seine Entwicklung ein bemerkenswerter Schritt, der die Durchlässigkeit im Fußball unterstreicht. Der Weg vom Oberligisten in den Profibereich steht exemplarisch für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.