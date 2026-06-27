Ehemaliger Regionalligist legt personell nach: Bislang elf Zugänge

Der VfL Kirchheim/Teck geht nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils mit einer Mischung aus Kontinuität und Erneuerung in die neue Saison. Während das Trainerduo um Philip Kühnert und Spielertrainer Ferdi Er erhalten bleibt, setzt der Verein personell auf externe Verstärkungen und zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs.
Die vergangene Saison markierte einen weiteren Höhepunkt in der wechselvollen jüngeren Vereinsgeschichte. Nach Platz sieben im Spieljahr 2025/26 gelang dem VfL der Sprung an die Tabellenspitze der Bezirksliga Neckar/Fils. Es war die Fortsetzung einer Entwicklung, nachdem der Traditionsverein nach dem Landesliga-Abstieg 2024 zunächst wieder Fuß gefasst hatte. Ein Blick auf die Historie zeigt zudem, dass der VfL über viele Jahre bis in die Oberliga Baden-Württemberg und sogar die Regionalliga Süd vertreten war.
An der Seitenlinie setzt der Verein weiter auf Beständigkeit. Philip Kühnert, früher selbst in der Regionalliga und Oberliga aktiv, geht nach seiner ersten Saison als Cheftrainer in sein zweites Jahr. Unterstützt wird er weiterhin von Spielertrainer Ferdi Er, der als 45-jähriger Abwehrspieler ebenfalls seit der vergangenen Saison Verantwortung trägt und selbst einst für Kirchheim in der Oberliga auflief.
Der Kader wurde im Sommer gezielt erweitert. Mit Emilio Intemperante und Jan Schäberle kommen gleich zwei Spieler vom TSV Köngen. Hinzu stoßen Marco Libhafsky vom TSV Weilheim/Teck, Melvin Alavac vom TSV Neckartailfingen sowie Iván Vargas Müller vom VfL Herrenberg. Gleichzeitig rücken mit Liridon Azemi, Andreas Kuchinke, Max Arnold, Ben Bast, Max Rieker und Sarp Ayyildiz gleich sechs Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich auf.
Dem stehen sechs Abgänge gegenüber. Nico Bihn schließt sich der SGM Dettingen/Glems an. Dorian Zylfijaj und Argjend Shalaj wechseln zum FV Spfr Neuhausen, Benjamin Sabotic zum FC Kirchheim/Teck. Luis Ackermann und Felix Böhringer setzen ihre Laufbahn künftig beim TSV Oberboihingen fort. Insgesamt setzt der VfL damit auf einen behutsamen Umbruch, bei dem erfahrene externe Neuzugänge und der eigene Nachwuchs gleichermaßen wichtige Bausteine der Kaderplanung bilden.