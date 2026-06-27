Ehemaliger Regionalligist legt personell nach: Bislang elf Zugänge

– Foto: Mika Traub

Der VfL Kirchheim/Teck geht nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils mit einer Mischung aus Kontinuität und Erneuerung in die neue Saison. Während das Trainerduo um Philip Kühnert und Spielertrainer Ferdi Er erhalten bleibt, setzt der Verein personell auf externe Verstärkungen und zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs.

Die vergangene Saison markierte einen weiteren Höhepunkt in der wechselvollen jüngeren Vereinsgeschichte. Nach Platz sieben im Spieljahr 2025/26 gelang dem VfL der Sprung an die Tabellenspitze der Bezirksliga Neckar/Fils. Es war die Fortsetzung einer Entwicklung, nachdem der Traditionsverein nach dem Landesliga-Abstieg 2024 zunächst wieder Fuß gefasst hatte. Ein Blick auf die Historie zeigt zudem, dass der VfL über viele Jahre bis in die Oberliga Baden-Württemberg und sogar die Regionalliga Süd vertreten war.

An der Seitenlinie setzt der Verein weiter auf Beständigkeit. Philip Kühnert, früher selbst in der Regionalliga und Oberliga aktiv, geht nach seiner ersten Saison als Cheftrainer in sein zweites Jahr. Unterstützt wird er weiterhin von Spielertrainer Ferdi Er, der als 45-jähriger Abwehrspieler ebenfalls seit der vergangenen Saison Verantwortung trägt und selbst einst für Kirchheim in der Oberliga auflief.