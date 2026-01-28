Ehemaliger Regionalliger-Spieler übernimmt beim Landesligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Zur neuen Saison gibt es bei Landesligist SV Waldhausen einen neuen Trainer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

MARKUS DIETTERLE ÜBERNIMMT ZUR NEUEN SAISON

Liebe SVW-Fans,

Wie bereits bekannt, wird Coach Jens Rohsgoderer den SVW nach vielen Jahren im Sommer verlassen.

Nach einiger Bedenkzeit hat nun auch Co-Trainer Thomas „Ada“ Adametz bekannt gegeben, dass er im Sommer ebenfalls ausscheiden wird.

Beide sind hochmotiviert, die Rückrunde so erfolgreich wie irgendmöglich zu gestalten.

Inzwischen konnten die Verantwortlichen nach intensiven und sehr positiven Gesprächen einen Nachfolger auf der Position des Chefcoaches verpflichten.

Ab der kommenden Saison wird Markus Dietterle, aktuell Coach unserer C-Junioren, das Ruder bei der ersten Mannschaft übernehmen.

Wir freuen uns mit Markus einen würdigen Nachfolger aus unseren eigenen Reihen präsentieren zu können, der den SVW seit langem sehr gut kennt und unsere Vereinsphilosophie „Herzblut“ selbst verkörpert und im sportlichen Bereich fortführen wird.

Zu gegebener Zeit werden wir Markus näher vorstellen.

Außerdem sind die Verantwortlichen nun intensiv dabei, gemeinsam mit Markus das Trainerteam für die kommende Runde frühzeitig zu vervollständigen