Ehemaliger Regionalligaspieler verstärkt die linke Außenbahn VfV 06 holt Rückkehrer Kavakli nach Hildesheim von red · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Der VfV 06 Hildesheim hat einen weiteren Baustein für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet. Mit Batuhan Kavakli kehrt ein Spieler mit regionalen Wurzeln nach Hildesheim zurück. Der 25-Jährige bringt Erfahrung aus der Regionalliga Nord mit und soll die Möglichkeiten auf der linken Außenbahn erweitern.

Der VfV 06 Hildesheim hat seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 nahezu abgeschlossen. Mit Batuhan Kavakli wechselt ein erfahrener Außenbahnspieler an die Pottkuhle, der in den vergangenen Jahren beim HSC Hannover den Sprung bis in die Regionalliga Nord geschafft hatte. Zuletzt war der 25-Jährige aufgrund beruflicher Verpflichtungen sportlich etwas kürzergetreten und hatte sich im Winter dem SV Türk Gücü angeschlossen. Nun richtet sich der Fokus wieder auf höherklassigen Fußball. „Man spürt, dass er wieder höherklassig angreifen und spielen will“, sagt VfV-Sportvorstand Omar Fahmy über den Neuzugang auf der Vereinshomepage.

Regionalliga-Erfahrung für die linke Seite Kavakli stammt aus Hildesheim und machte sich zunächst beim Landesligisten SV Bavenstedt einen Namen. Vor drei Jahren wechselte er zum HSC Hannover, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga Nord feierte. Auch in der vierthöchsten Spielklasse behauptete er sich und gehörte auf der linken Defensivseite regelmäßig zur Stammformation. Mit seiner Verpflichtung gewinnt der VfV einen Spieler hinzu, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Der Linksfuß überzeugt insbesondere durch seine Dynamik, seine Stärke im direkten Duell und seine Fähigkeit, über die Außenbahn Akzente zu setzen.