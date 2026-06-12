Ehemaliger Regionalligaspieler verstärkt die linke Außenbahn

Der VfV 06 Hildesheim hat einen weiteren Baustein für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet. Mit Batuhan Kavakli kehrt ein Spieler mit regionalen Wurzeln nach Hildesheim zurück. Der 25-Jährige bringt Erfahrung aus der Regionalliga Nord mit und soll die Möglichkeiten auf der linken Außenbahn erweitern.
Der VfV 06 Hildesheim hat seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 nahezu abgeschlossen. Mit Batuhan Kavakli wechselt ein erfahrener Außenbahnspieler an die Pottkuhle, der in den vergangenen Jahren beim HSC Hannover den Sprung bis in die Regionalliga Nord geschafft hatte.
Zuletzt war der 25-Jährige aufgrund beruflicher Verpflichtungen sportlich etwas kürzergetreten und hatte sich im Winter dem SV Türk Gücü angeschlossen. Nun richtet sich der Fokus wieder auf höherklassigen Fußball. „Man spürt, dass er wieder höherklassig angreifen und spielen will“, sagt VfV-Sportvorstand Omar Fahmy über den Neuzugang auf der Vereinshomepage.
Kavakli stammt aus Hildesheim und machte sich zunächst beim Landesligisten SV Bavenstedt einen Namen. Vor drei Jahren wechselte er zum HSC Hannover, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga Nord feierte. Auch in der vierthöchsten Spielklasse behauptete er sich und gehörte auf der linken Defensivseite regelmäßig zur Stammformation.
Mit seiner Verpflichtung gewinnt der VfV einen Spieler hinzu, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Der Linksfuß überzeugt insbesondere durch seine Dynamik, seine Stärke im direkten Duell und seine Fähigkeit, über die Außenbahn Akzente zu setzen.
Die Verantwortlichen sehen in Kavakli einen weiteren wichtigen Bestandteil der Mannschaft, die in der kommenden Saison wieder eine bedeutende Rolle in der Oberliga Niedersachsen spielen soll. Nach zahlreichen Vertragsverlängerungen und mehreren Neuzugängen nimmt das Gesicht der neuen Domstadtelf immer klarere Formen an.
Der Kader ist inzwischen nahezu komplett. Lediglich ein bis zwei Positionen sollen nach Angaben des Vereins noch besetzt werden. Bis zum Trainingsauftakt am 20. Juni dürften daher die letzten Personalentscheidungen fallen.
Mit Batuhan Kavakli erhält Cheftrainer Ridha Kitar einen weiteren Spieler, der Erfahrung, Flexibilität und regionale Identifikation vereint – Eigenschaften, auf die der VfV 06 bei seiner Kaderzusammenstellung in diesem Sommer besonderen Wert legt.