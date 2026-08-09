Ehemaliger Regionalliga-Verteidiger wechselt zum Landesliga-Aufsteiger Der FC Union Heilbronn verpflichtet Marco Di Biccari von Oberligist Türkspor Neckarsulm. von red · Gestern, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler / Verein

Der FC Union Heilbronn sorgt als Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit einem weiteren erfahrenen Neuzugang für Aufsehen. Marco Di Biccari wechselt von Türkspor Neckarsulm zum Landesliga-Neuling. Der 43-jährige Verteidiger bringt außergewöhnlich viel Erfahrung aus Oberliga, Verbandsliga und sogar Regionalliga mit.

Di Biccari stand in der vergangenen Saison noch 30-mal für Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Platz. Zuvor absolvierte er mit dem Verein zwei Spielzeiten in der Verbandsliga sowie eine Saison in der Landesliga. Allein in diesen vier Jahren kam er auf 115 Ligaspiele für Türkspor und sammelte dabei zahlreiche Einsätze als Führungsspieler in der Defensive. Seine Karriere führte ihn zuvor unter anderem zum 1. CfR Pforzheim, 1. Göppinger SV, SSV Reutlingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen und 1. FC Heiningen. Bereits deutlich früher spielte Di Biccari für den FC Nöttingen, Türkiyemspor Berlin, Torgelower FC Greif und die Sportfreunde Siegen. Für Siegen sowie den VfB Stuttgart II sammelte er sogar Regionalliga-Erfahrung.

Insgesamt weist seine erfasste Laufbahn 331 Pflichtspiele auf. Dabei erzielte der Defensivspieler elf Tore und bereitete 19 weitere Treffer vor. Besonders auffällig war seine Saison 2023/24 bei Türkspor Neckarsulm, als ihm in 27 Verbandsliga-Partien acht Vorlagen gelangen. Für den FC Union Heilbronn ist der Transfer ein deutlicher Erfahrungsgewinn. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga soll sich die Mannschaft möglichst schnell in der Landesliga etablieren. Mit Di Biccari kommt ein Spieler hinzu, der die Spielklasse bestens kennt und über viele Jahre hinweg auf noch höherem Niveau aktiv war.