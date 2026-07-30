Ehemaliger Regionalliga-Verteidiger wechselt in die Kreisliga B

– Foto: Timo Babic / Verein

Mit einem namhaften Neuzugang sorgt der AC Italia Markgröningen für Aufsehen. Der Aufsteiger in die Kreisliga B3 Enz/Murr hat sich die Dienste von Denis Zagaria gesichert. Der 33-jährige Verteidiger bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit und dürfte für die Mannschaft sowohl sportlich als auch als Führungspersönlichkeit eine wichtige Verstärkung sein.

Zagaria kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. Insgesamt absolvierte er 308 Pflichtspiele im Aktivenbereich und sammelte dabei vor allem in der Oberliga Baden-Württemberg zahlreiche Einsätze. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Defensivspieler beim SGV Freiberg, für den er sowohl in der Verbandsliga als auch in der Oberliga auflief. Zudem gehörte er zeitweise dem Kader der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an.

Weitere Stationen führten ihn zu den Stuttgarter Kickers, mit denen er ebenfalls in der Oberliga spielte, sowie zu Calcio Leinfelden-Echterdingen. Darüber hinaus stand Zagaria auch in der Regionalliga Südwest auf dem Platz – sowohl für den SGV Freiberg als auch im Kader der Stuttgarter Kickers. Zuletzt sammelte er Erfahrungen beim VfR Heilbronn in der Verbandsliga Württemberg sowie beim TSV Grünbühl und wechselt nun nach Markgröningen.