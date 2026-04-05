Ehemaliger Regionalliga-Verteidiger bleibt beim Oberliga-Kellerkind

– Foto: Carsten Trebuth

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen nimmt der angekündigte Neuanfang weiter Konturen an. In einer sportlich schwierigen Phase ist mit André Sirianni eine Personalentscheidung gefallen, die für Haltung, Erfahrung und Verlässlichkeit steht. Der Oberligist bindet damit einen Spieler, der die künftige Ausrichtung sichtbar mittragen und verkörpern soll.

Die Verlängerung besitzt gerade deshalb besonderes Gewicht, weil sie in eine Saison fällt, in der der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg tief im Tabellenkeller steckt. Mit 19 Punkten aus 26 Spielen rangiert die Mannschaft auf Platz 17 und steht damit unter erheblichem Druck. In dieser Lage ist jede Personalentscheidung auch eine Aussage über den Kurs des Vereins. Dass André Sirianni ligaunabhängig verlängert, ist deshalb mehr als ein Vertragsdetail – es ist ein Bekenntnis in einer Phase der Unsicherheit.

Der Verein misst dieser Zusage erkennbar große Bedeutung bei. André Sirianni gilt als enorm wichtiger Baustein für das Projekt „Neuanfang“, nicht zuletzt wegen seiner Erfahrung aus Ober- und Regionalliga. Vor allem aber soll er auf und neben dem Platz eine zentrale Führungsrolle übernehmen. Mit seinem Ehrgeiz, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Emotionalität verkörpert er genau jene Tugenden, die der Klub künftig stärker in den Mittelpunkt rücken will. Gerade für jüngere Spieler dürfte seine Präsenz damit richtungsweisend sein.