Ehemaliger Regionalliga-Spieler übernimmt beim Verbandsligisten

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Calcio Leinfelden-Echterdingen stellt die Weichen für die kommende Saison und setzt auf eine interne Lösung an der Seitenlinie. Adem Demir, zuletzt bereits als Co-Trainer eingebunden, übernimmt künftig das Amt des Cheftrainers. Der Verbandsligist vertraut damit auf Erfahrung, Kommunikation und Kontinuität im sportlichen Bereich.

Für Calcio Leinfelden-Echterdingen ist die Entscheidung für Adem Demir auch ein Zeichen der Überzeugung. Der neue Cheftrainer war in den vergangenen Wochen und Monaten bereits eng in die Arbeit des Trainerteams eingebunden, brachte sein Wissen ein und konnte sich innerhalb der Mannschaft schnell etablieren. Durch seine offene Art im Austausch mit Spielern und Verantwortlichen sowie seine Erfahrung aus vielen Jahren im Fußball hat er sich seinen Platz im Team erarbeitet.

Demir bringt eine beachtliche Trainerbilanz mit. In 109 dokumentierten Spielen als Trainer sammelte er 73 Siege, 15 Unentschieden und 21 Niederlagen. Besonders erfolgreich arbeitete er zuletzt beim AKV B.G. Ludwigsburg, mit dem er in der Kreisliga A1 Enz/Murr in der Saison 2024/25 auf 20 Siege, zwei Remis und nur drei Niederlagen kam. Zuvor war er unter anderem beim SSV Zuffenhausen, beim TSC Kornwestheim und beim TDSV Kornwestheim tätig. Auch als sportlicher Leiter bei Türkspor sammelte er Erfahrung.