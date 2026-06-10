Ehemaliger Regionalliga-Spieler übernimmt beim Kreisligisten Der SV Anadolu Reutlingen präsentiert Erol Türkoglu als neuen Trainer. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralph Kunze / Verein

Beim SV Anadolu Reutlingen steht zur neuen Saison ein Neustart an. Mit Erol Türkoğlu übernimmt ein in Württemberg erfahrener Trainer die Mannschaft, die vor einem Umbruch steht. Parallel präsentiert der Kreisligist mit Atakan Ates einen jungen Stürmer, der sportlich wie emotional gut zum Verein passt und neue Impulse geben soll.

Erol Türkoğlu soll den SV Anadolu Reutlingen in der Kreisliga A2 Alb als Cheftrainer in eine neue Phase führen. Der Verein sieht in ihm den passenden Mann für den bevorstehenden Umbruch und die langfristige sportliche Ausrichtung. In den Gesprächen überzeugten vor allem das Konzept, die Zukunftspläne und der Fokus auf die Entwicklung junger Spieler. Türkoğlu bringt viel Erfahrung aus der Region mit. Als Trainer arbeitete er unter anderem beim SV Walddorf, den Sportfreunden Neuhausen, dem TSV Dettingen/Erms und der TuS Metzingen. Seine Trainerbilanz umfasst 204 Spiele mit 96 Siegen, 35 Unentschieden und 73 Niederlagen. Auch als Spieler war er höherklassig aktiv, unter anderem beim SC Pfullendorf in der Regionalliga Süd. Zudem führt seine Laufbahn über Stationen wie den SV Wannweil, den TSV Ofterdingen und Metzingen.

Ein besonderer Dank des Vereins gilt Vorstand Murat Aday sowie den sportlichen Leitern Serkan Ulusan und Hüseyin Irdem, die sich intensiv für die Verpflichtung eingesetzt haben. Mit Türkoğlu will Anadolu sportlich Struktur schaffen und junge Spieler gezielt weiterentwickeln. Auch im Kader gibt es ein Signal. Atakan Ates wechselt vom VfL Pfullingen zum SV Anadolu Reutlingen. Der 21-jährige Stürmer ist 1,95 Meter groß, bringt Präsenz im Strafraum mit und gilt als abschluss- sowie kopfballstark. Seine körperlichen Voraussetzungen und sein Talent sollen der Offensive neue Möglichkeiten geben.