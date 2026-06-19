Ehemaliger Regionalliga-Spieler übernimmt beim Frauen-Oberligisten

– Foto: Matthias Wolpert

Der TSV Tettnang aus der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg hat nach dem offiziellen Saisonabschluss Daniel Hörtkorn als neuen Trainer vorgestellt. Nach mehreren Verabschiedungen richtet sich der Blick beim Tabellenachten auf die kommende Spielzeit. Hörtkorn bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und übernimmt Ende Juli die Vorbereitung mit der Mannschaft im Sommer.

Hörtkorn war zuletzt unter anderem beim SV Weingarten, beim SV Oberzell und bei der zweiten Mannschaft des FV Ravensburg tätig. In seiner Trainerbilanz stehen 98 Spiele mit 39 Siegen, 16 Unentschieden und 43 Niederlagen. Dabei arbeitete er sowohl als Trainer als auch als Spielertrainer und Co-Trainer. Zu seinen Stationen zählen Bezirksliga und Landesliga, nun folgt für ihn mit der Frauen-Oberliga eine neue Aufgabe beim TSV Tettnang.

In den ersten Gesprächen überzeugte Hörtkorn die Verantwortlichen mit seiner Haltung zur Arbeit mit der Mannschaft. Entscheidend sei für ihn nicht, ob er Männer oder Frauen trainiere, sondern die Bereitschaft der Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Karin Rasch-Boos hob bei der Vorstellung seine Erfahrung als Spieler und Trainer hervor und sieht in ihm jemanden, der die jungen Spielerinnen ausbilden und das Team voranbringen kann.