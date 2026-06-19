Ehemaliger Regionalliga-Spieler übernimmt beim Frauen-Oberligisten

Der TSV Tettnang aus der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg hat nach dem offiziellen Saisonabschluss Daniel Hörtkorn als neuen Trainer vorgestellt. Nach mehreren Verabschiedungen richtet sich der Blick beim Tabellenachten auf die kommende Spielzeit. Hörtkorn bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und übernimmt Ende Juli die Vorbereitung mit der Mannschaft im Sommer.
Hörtkorn war zuletzt unter anderem beim SV Weingarten, beim SV Oberzell und bei der zweiten Mannschaft des FV Ravensburg tätig. In seiner Trainerbilanz stehen 98 Spiele mit 39 Siegen, 16 Unentschieden und 43 Niederlagen. Dabei arbeitete er sowohl als Trainer als auch als Spielertrainer und Co-Trainer. Zu seinen Stationen zählen Bezirksliga und Landesliga, nun folgt für ihn mit der Frauen-Oberliga eine neue Aufgabe beim TSV Tettnang.
In den ersten Gesprächen überzeugte Hörtkorn die Verantwortlichen mit seiner Haltung zur Arbeit mit der Mannschaft. Entscheidend sei für ihn nicht, ob er Männer oder Frauen trainiere, sondern die Bereitschaft der Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Karin Rasch-Boos hob bei der Vorstellung seine Erfahrung als Spieler und Trainer hervor und sieht in ihm jemanden, der die jungen Spielerinnen ausbilden und das Team voranbringen kann.
Auch als Spieler sammelte Hörtkorn viel Erfahrung. In seiner Laufbahn stehen 374 Spiele, 35 Tore und zwölf Vorlagen. Er spielte unter anderem für den FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg, für den SC Pfullendorf in der Regionalliga sowie für den SV Oberzell, den SV Weingarten und Bad Buchau. Der TSV Tettnang beendete die Saison 2025/26 in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg auf Rang acht. Nach 22 Spielen standen sieben Siege, fünf Unentschieden, zehn Niederlagen und 26 Punkte zu Buche. Das Torverhältnis von 50:50 unterstreicht eine ausgeglichene Bilanz im Tabellenmittelfeld. Nach der Sommerpause soll Ende Juli der Start in die Vorbereitung erfolgen, in der Hörtkorn seine Arbeit mit der Mannschaft aufnimmt und die Grundlage für die neue Oberliga-Saison legen soll. Der Verein verbindet die Verpflichtung mit der Erwartung, die vorhandene junge Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln und nach dem Saisonabschluss strukturiert in die nächste Spielzeit zu führen und langfristig in der Oberliga zu stabilisieren.