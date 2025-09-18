Ehemaliger Profitrainer soll Kronwinkl aus Tabellenkeller führen

In der Vorwoche hat der erst ein paar Monate zuvor verpflichtete Alexander Schrafstetter sein Traineramt beim Landshuter Kreisklassisten TSV Kronwinkl zur Verfügung gestellt und aus der mauen Zwischenbilanz seine persönlichen Konsequenzen gezogen. Auch unter Interimstrainer Thomas Meindl glückte im Heimspiel gegen den SC Buch am Erlbach nicht die erhoffte Trendwende, denn es setzte eine klare 0:3-Schlappe. Nun lässt der Klub aber mit einer beachtlichen Trainerverpflichtung aufhorchen: Nicolae Manaila heißt der neue TSV-Chefanweiser.

Der 59-Jährige war in seiner rumänischen Heimat Profifußballer und absolvierte sogar UEFA-Pokalspiele gegen internationale Top-Klubs wie Real und Atletico Madrid. Auch in Österreich hatte Manaila ein Intermezzo und stand in Diensten des damaligen Zweitligisten DSV Loeben. Auch als Trainer verzeichnete Nicolae Manaila, der im Besitz der UEFA-A-Lizenz ist, schon viele Erfolge und feierte in Rumänien unter anderem gleich drei Aufstiege von der zweiten in die ersten Liga. Seit ein paar Jahren lebt der Fußball-Fachmann in Niederbayern und leitete dort mittlerweile schon einige Teams, darunter die U19 der SpVgg Landshut an. Als Herrentrainer führte er den FC Eintracht Landshut in der Spielzeit 2023/2024 zur Meisterschaft in der Kreisliga Donau-Laaber, wurde dann aber im darauffolgenden Herbst überraschend von seinen Aufgaben entbunden.





Im Frühjahr betreute der erfahrene Übungsleiter den oberbayerischen Kreisligisten FC Türk Sport Garching, mit dem er immerhin sieben von 13 Partien siegreich gestalten konnte. Nun soll Nicolae Manaila den TSV Kronwinkl wieder in die Spur bringen - eine sicherlich herausfordernde Aufgabe. Seinen Einstand gibt der neue Mann ausgerechnet im Kellerduell beim derzeit zwei Zähler besser gestellten Tabellenvorletzten TSV Tiefenbach.