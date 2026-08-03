 2026-08-03T09:43:42.777Z

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Ehemaliger Profispieler Alpay Cin sucht neuen Verein

Bis zuletzt war Alpay Cin noch vereinslos. Für die kommende Spielzeit sucht der ehemalige Regionalligaspieler nach einer neuen Herausforderung

von Markus Becker · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Alpay Cin sucht nach einer neuen Herausforderung.
Alpay Cin sucht nach einer neuen Herausforderung. – Foto: Privat

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Der vereinslose Offensivspieler Alpay Cin ist auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Der 28-Jährige möchte sich einem ambitionierten Verein anschließen und seine Erfahrung aus dem Profi- und Regionalligafußball einbringen

Erfahrungen in der Regionalliga West

Mit 173 Profispielen verfügt Cin über reichlich Erfahrung. 85-mal kam er in der zweiten türkischen Liga zum Einsatz, weitere 88 Partien absolvierte er in der dritten türkischen Liga. Hinzu kommen 24 Einsätze in der Regionalliga West. Nun ist er bereit für die nächste Station seiner Laufbahn.

>>> Das ist Alpay Cin

Sein Wunsch wäre ein Verein vom Niederrhein oder aus Westfalen. "Ich fühle mich in der Region wohl", sagt der Offensivspieler. Seine Hauptposition ist die Zehn, darüber hinaus kann er auch auf den Außenbahnen sowie im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.

Zu seinen Stärken zählt Cin vor allem seine Spielintelligenz, Technik, Übersicht und sein Tempo. Für seinen nächsten Verein wünscht er sich ein ambitioniertes Umfeld – idealerweise einen Aufstiegskandidaten oder einen Klub, der sich sportlich weiterentwickeln möchte. Wichtig seien ihm klare Ziele, ein stabiles Vereinsumfeld und die Möglichkeit, seine Erfahrung in die Mannschaft einzubringen.

Kontakt: +49 1636247980

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

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