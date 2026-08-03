Ehemaliger Profispieler Alpay Cin sucht neuen Verein

Der vereinslose Offensivspieler Alpay Cin ist auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Der 28-Jährige möchte sich einem ambitionierten Verein anschließen und seine Erfahrung aus dem Profi- und Regionalligafußball einbringen
Mit 173 Profispielen verfügt Cin über reichlich Erfahrung. 85-mal kam er in der zweiten türkischen Liga zum Einsatz, weitere 88 Partien absolvierte er in der dritten türkischen Liga. Hinzu kommen 24 Einsätze in der Regionalliga West. Nun ist er bereit für die nächste Station seiner Laufbahn.
Sein Wunsch wäre ein Verein vom Niederrhein oder aus Westfalen. "Ich fühle mich in der Region wohl", sagt der Offensivspieler. Seine Hauptposition ist die Zehn, darüber hinaus kann er auch auf den Außenbahnen sowie im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.
Zu seinen Stärken zählt Cin vor allem seine Spielintelligenz, Technik, Übersicht und sein Tempo. Für seinen nächsten Verein wünscht er sich ein ambitioniertes Umfeld – idealerweise einen Aufstiegskandidaten oder einen Klub, der sich sportlich weiterentwickeln möchte. Wichtig seien ihm klare Ziele, ein stabiles Vereinsumfeld und die Möglichkeit, seine Erfahrung in die Mannschaft einzubringen.
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