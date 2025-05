Ehemaliger Oberligist tritt zum zweiten Mal nicht an

Spielabsage Bezirksliga

Der VfB Neckarrems Fußball hat mit Mail vom heutigen Tag die Partie der Bezirksliga vom 18.05.2024 bei SV Germania Bietigheim wegen Spielermangel abgesagt.

Dies ist bereits die zweite Spielabsage des VfB Neckarrems Fußball in der aktuellen Spielzeit. Eine weitere Absage/Nichtantritt würde zum Ausschluss aus dem laufenden Spielbetrieb führen.

Zum VfB Neckarrems

In der Saison 2010/2011 spielte der VfB Neckarrems in der Oberliga Baden-Württemberg. Noch 2006 bejubelte der VfB die Bezirksliga-Meisterschaft und schaffte innerhalb von vier Spielzeiten den Aufstieg ins Oberhaus von Baden-Württemberg. Doch in der Oberliga hielt sich Neckarrems nur eine Saison. Anschließend blieb der VfB von 2011 bis 2022 in der Verbandsliga. Erst vor drei Jahren ging es zurück in die Landesliga und anschließend unmittelbar auch in die Bezirksliga. Nach dem siebten Rang in der Vorsaison steckt Neckarrems derzeit im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einer dritten Absage würde es entsprechend zurück in die Kreisliga gehen.