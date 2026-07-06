Ehemaliger Oberligist startet mit fünf Zugängen in die neue Saison Der TSV Ilshofen geht leicht verändert in die Vorbereitung auf die anstehende Landesliga-Spielzeit. von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Ilshofen geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Patrick Beck in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz vier in der vergangenen Spielzeit und zuvor zwei sechsten Rängen steht der Kaderumbau im Fokus: fünf Zugänge, drei Abgänge und drei geplante Testspiele prägen die nächsten Wochen.

Patrick Beck kann in der Vorbereitung auf fünf neue Spieler bauen. Pablo Riveros kommt vom VfB Bad Mergentheim, Danny Thomas vom TSV Gerabronn, Florian Weidner von TURA Untermünkheim, Swen Heer vom TSV Neuenstein und Noel Fernandez von der SpVgg Satteldorf. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor; entsprechend bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf die Kaderbreite und die neuen Optionen für die Landesliga-Mannschaft beschränkt. Drei Spieler verlassen den TSV Ilshofen. Hennes Hermann Autmaring schließt sich der TSG Öhringen an, Pakorn Silaklang wechselt zum TV 1862 Leutershausen, Tim Luca Laidig läuft künftig für die SGM Rosengarten auf. Weitere Angaben zu Einsätzen oder Rollen wurden nicht genannt, die Abgänge markieren dennoch einen Einschnitt in den bisherigen Kader.

Der Fahrplan der Vorbereitung sieht drei Testspiele vor. Am Donnerstag, 9. Juli 2026, tritt Ilshofen um 19 Uhr bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall an. Zwei Tage später, am Samstag, 11. Juli, folgt um 14.30 Uhr das Auswärtsspiel beim SC Steinbach-Comburg 1926 e.V. Am Mittwoch, 29. Juli, empfängt der TSV um 19 Uhr die SpVgg Satteldorf. Sportlich kommt Ilshofen aus einer stabilen Phase in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Nach Rang sechs in den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 verbesserte sich die Mannschaft 2025/26 auf Platz vier. In der jüngeren Vergangenheit war der Verein auch höherklassig vertreten: 2021/22 spielte Ilshofen in der Oberliga Baden-Württemberg, 2022/23 in der Verbandsliga Württemberg. Nun richtet sich der Blick wieder auf die Landesliga, in der die Mannschaft zuletzt den Anschluss an die vorderen Plätze hergestellt hat.