Ehemaliger Oberligist startet mit drei neuen Spielern

Der TSV Crailsheim aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit Trainer Michael Gebhardt in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz zwölf in der vergangenen Runde stehen drei Zugänge, drei Abgänge und mehrere Testspiele fest. Der Verein blickt auf eine lange Landesliga-Historie mit Oberliga-Vergangenheit und will nach zuletzt wechselhaften Jahren wieder mehr Stabilität entwickeln. Die ersten Prüfungen gegen Gommersdorf, Steinbach-Comburg und Hofherrnweiler-Unterrombach sollen wichtige Erkenntnisse liefern und den Kader schnell zusammenführen. Auch personell bleibt Bewegung.
Personell hat der TSV drei Zugänge vermeldet. Sainey Badjie kommt vom SC Aufkirchen, Tom Österle vom TSV Essingen und Florian Kachel von den Sportfreunden DJK Bühlerzell. Sie sollen dem Kader zusätzliche Optionen geben und den Konkurrenzkampf erhöhen. Auf der Abgangsseite stehen Mahmoud Youssef, der zum TSV Unterdeufstetten wechselt, Sven Flügel zum FC Dombühl und Patrik Horvath zum SSV Aalen.
Der Testspielplan beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VfR Gommersdorf. Drei Tage später geht es am Mittwoch, 15. Juli, um 19 Uhr zum SC Steinbach-Comburg. Am Mittwoch, 22. Juli, folgt um 19 Uhr der Vergleich bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen sollen helfen, Belastung, Abläufe und personelle Varianten früh zu überprüfen. Gerade nach einer Saison im unteren Tabellenbereich sind diese Partien für Trainerteam und Mannschaft wichtige Standortbestimmungen.
Sportlich kommt Crailsheim aus einer schwierigen Runde. Nach Platz sieben 2024/25 endete die vergangene Saison auf Rang zwölf. Zuvor hatte der TSV in der Landesliga aber mehrfach oben mitgespielt: 2022/23 wurde die Mannschaft Zweiter, 2023/24 Dritter. Auch in den Jahren davor gehörte Crailsheim oft zu den Spitzenteams, stieg 2019/20 als Meister in die Verbandsliga auf und spielte früher viele Jahre in der Oberliga Baden-Württemberg. Besonders Platz zwei in der Oberliga-Saison 2003/04 gehört zur starken Historie des Vereins.
Für Gebhardt geht es nun darum, den Kader nach den Veränderungen schnell zu stabilisieren. Die Vorbereitung soll zeigen, wie die Neuzugänge eingebunden werden, welche Rollen sich entwickeln und wie Crailsheim wieder mehr Konstanz in seine Leistungen bringt. Nach dem zwölften Platz soll der Blick wieder nach vorne gehen, ohne die nötige Bodenständigkeit zu verlieren.