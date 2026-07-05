Ehemaliger Oberligist startet mit drei neuen Spielern Der TSV Crailsheim hat neben drei Zugängen aber auch drei Abgänge. von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jonas Hägele

Der TSV Crailsheim aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit Trainer Michael Gebhardt in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz zwölf in der vergangenen Runde stehen drei Zugänge, drei Abgänge und mehrere Testspiele fest. Der Verein blickt auf eine lange Landesliga-Historie mit Oberliga-Vergangenheit und will nach zuletzt wechselhaften Jahren wieder mehr Stabilität entwickeln. Die ersten Prüfungen gegen Gommersdorf, Steinbach-Comburg und Hofherrnweiler-Unterrombach sollen wichtige Erkenntnisse liefern und den Kader schnell zusammenführen. Auch personell bleibt Bewegung.

Personell hat der TSV drei Zugänge vermeldet. Sainey Badjie kommt vom SC Aufkirchen, Tom Österle vom TSV Essingen und Florian Kachel von den Sportfreunden DJK Bühlerzell. Sie sollen dem Kader zusätzliche Optionen geben und den Konkurrenzkampf erhöhen. Auf der Abgangsseite stehen Mahmoud Youssef, der zum TSV Unterdeufstetten wechselt, Sven Flügel zum FC Dombühl und Patrik Horvath zum SSV Aalen. Der Testspielplan beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VfR Gommersdorf. Drei Tage später geht es am Mittwoch, 15. Juli, um 19 Uhr zum SC Steinbach-Comburg. Am Mittwoch, 22. Juli, folgt um 19 Uhr der Vergleich bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen sollen helfen, Belastung, Abläufe und personelle Varianten früh zu überprüfen. Gerade nach einer Saison im unteren Tabellenbereich sind diese Partien für Trainerteam und Mannschaft wichtige Standortbestimmungen.