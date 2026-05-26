Ehemaliger Oberliga-Trainer wird Chefcoach beim Landesligisten

– Foto: Eibner / Verein

Der SC Geislingen stellt die Weichen für die kommende Saison in der Landesliga, Staffel 2. Mit Sezgin Karabiyik übernimmt ein Trainer, der den Verein aus eigener Vergangenheit kennt, zuletzt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen wertvolle Erfahrung sammelte und nun als Cheftrainer ins Eybachertal zurückkehrt.

Karabiyik spielte bereits in seiner Jugend für den SC Geislingen, ehe er mit 15 Jahren zum SV Waldhof Mannheim wechselte. Auch als Trainer ist seine Verbindung zum SCG nicht neu: Von 2017 bis 2019 war er als Co-Trainer tätig, zudem betreute er die U23 des Vereins, deren Arbeit später durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde. In den vergangenen Jahren sammelte Karabiyik bei Calcio Leinfelden-Echterdingen weitere wichtige Erfahrungen. Dort gehörte er von 2022 bis 2025 dem Trainerteam an und war wesentlich am Weg von der Verbandsliga bis in die Oberliga beteiligt.

Nun folgt für ihn der nächste Schritt in verantwortlicher Position. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als Cheftrainer beim SC Geislingen“, sagt Karabiyik. Als Geislinger kenne er den Verein sehr gut und wolle dazu beitragen, dessen Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Das Vertrauen der Verantwortlichen wolle er mit harter, engagierter und fairer Arbeit zurückzahlen.