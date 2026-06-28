Ehemaliger Oberliga-Trainer übernimmt beim Werderaner FC Viktoria

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der Werderaner FC 1920 stellt sich für die neue Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga neu auf und präsentiert Mesut Özcan als neuen Trainer. Mit dieser Personalie setzt der Verein ganz bewusst auf eine Mischung aus jungem Ehrgeiz, moderner Struktur und einer tiefen Leidenschaft für den Fußball. Der Coach bringt reichlich Erfahrung mit und soll vor allem die eigenen Talente fördern.

Der neue Mann an der Seitenlinie ist ein engagierter und taktisch versierter Trainer. Mesut Özcan sammelte in seiner bisherigen Laufbahn bereits wertvolle Erfahrungen im Leistungs- und Nachwuchsfußball. Seine Stationen führten ihn durch die Nachwuchsbereiche von Tennis Borussia Berlin, Viktoria Berlin, dem Berliner AK und dem Lichterfelder FC. Zudem war er als Trainer am DFB-Stützpunkt aktiv. Zuletzt arbeitete Özcan beim Oberligisten SG Union Klosterfelde. Dort gelang es ihm, die Mannschaft in einer herausfordernden Phase zu stabilisieren und durch seine strukturierte Arbeit sowie die individuelle Weiterentwicklung der Spieler neue Sicherheit und sportliche Impulse zu setzen.

Für die Zukunft des Werderaner FC bringt der neue Trainer eine klare Vision mit. Özcan steht für eine moderne Arbeitsweise, die auf einer klaren Spielidee, taktischer Disziplin und kontinuierlicher Entwicklung basiert. Dabei treiben ihn eine hohe Einsatzbereitschaft, große Leidenschaft und ein ausgeprägter Ehrgeiz an. Er verfolgt ambitionierte Ziele, verliert dabei jedoch die nachhaltige Entwicklung des Teams zu keinem Zeitpunkt aus den Augen. Die Verantwortlichen des Vereins zeigen sich tief davon überzeugt, dass Özcan sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend passt. Seine akribische Vorbereitung und sein hoher Anspruch sollen das Fundament für die kommenden Jahre bilden.

Der Fokus auf die eigene Jugend

Ein zentraler Pfeiler der zukünftigen Ausrichtung unter dem neuen Trainer wird die Integration des eigenen Nachwuchses sein. Zusammen mit dem Trainerteam soll der Übergang der A-Junioren in den Herrenbereich intensiv gestärkt werden. Das erklärte Ziel ist es, den Talenten aus den eigenen Reihen eine echte Perspektive in der Brandenburgliga-Mannschaft zu bieten und so die Identifikation mit dem Verein nachhaltig zu festigen. Der Werderaner FC 1920 signalisiert mit dieser Entscheidung ganz klar, dass der Weg in die Zukunft über Kontinuität und eine langfristige sportliche Perspektive führt.