Ehemaliger Oberliga-Torschützenkönig vor Millionen-Wechsel Vom Durchbruch in der Oberliga Niederrhein über Eintracht Frankfurt zu Greuther Fürth - und demnächst ins Ausland? Noel Futkeu steht nach seiner Rückkehr zum Bundesliga-Klub vor einem Millionen-Wechsel. von André Nückel · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser

Darf sich bald wohl die Hände reiben: Torjäger Noel Futkeu. – Foto: IMAGO / Zink

Der Name Noel Futkeu dürfte vor allem Anhängern des ETB Schwarz-Weiß Essen noch bestens in Erinnerung sein. In der Saison 2022/23 gelang dem Angreifer in der Oberliga Niederrhein der Durchbruch: Mit 30 Treffern und sieben Vorlagen sicherte sich Futkeu nicht nur die Torjägerkanone, sondern spielte sich auch nachhaltig in den Fokus höherklassiger Klubs. Im Sommer könnte ein Millionen-Wechsel folgen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Zuvor war der Offensivspieler unter anderem bei Rot-Weiss Essen aktiv gewesen, hatte dort auch Teile seiner Jugendzeit verbracht, ohne jedoch den entscheidenden Schritt in den Profibereich zu schaffen. Erst über den ETB nahm seine Karriere richtig Fahrt auf - und das mit bemerkenswerter Dynamik. Vom Regionalliga-Torjäger zum Zweitliga-Leistungsträger Nach seiner starken Oberliga-Saison wechselte Futkeu zu Eintracht Frankfurt. Bei den Adlerträgern unterschrieb er einen Profivertrag und wurde zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Auch dort setzte er seine Entwicklung konsequent fort und erzielte 16 Tore in der Regionalliga, womit er sich endgültig für höhere Aufgaben empfahl. Einziger Dämpfer war sein Debüt im DFB-Pokal, als er an seinem Geburtstag die rote Karte sah - mehr hier.

Im Sommer 2024 folgte der nächste Schritt zu Greuther Fürth in die 2. Bundesliga. Dort entwickelte sich der mittlerweile 23-Jährige schnell zum Leistungsträger. In seiner ersten Saison traf er elfmal, aktuell steht er bereits bei 15 Saisontoren. Insgesamt kommt Futkeu inzwischen auf 64 Zweitliga-Spiele, in denen ihm 26 Treffer und sieben Vorlagen gelungen sind. Sein Marktwert wird von Transfermarkt auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, womit er zu den wertvollsten Spielern der 2. Liga zählt. Europa schaut hin - Frankfurt plant offenbar Weiterverkauf Diese Entwicklung bleibt auch international nicht unbemerkt. Nach Medienberichten, unter anderem von SGE-Insider Christopher Michel, könnte Eintracht Frankfurt eine vertraglich verankerte Rückkaufoption ziehen, die bei rund 1,3 Millionen Euro liegen soll. Ziel sei es demnach jedoch nicht, Futkeu langfristig wieder in den eigenen Kader zu integrieren, sondern ihn direkt gewinnbringend weiterzuverkaufen.