Ehemaliger Oberliga-Stürmer wird Trainer beim Landesligisten

Der SSV Schwäbisch Hall hat den Klassenerhalt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bereits gesichert und stellt nun die Weichen für die kommende Saison. Volkan Demir übernimmt zur Spielzeit 2026/27 als Cheftrainer. Der Klub setzt damit auf eine regionale Lösung mit Erfahrung, Ehrgeiz und enger Verbindung zum Fußball der Umgebung.
Demir ist derzeit noch Trainer bei der TSG Öhringen, die er nach der Trennung von Tobias Weiss übernommen hat. Zur neuen Saison wechselt er nun nach Schwäbisch Hall und soll beim SSV einen neuen Abschnitt prägen. Der Verein entschied sich nach längeren Gesprächen mit mehreren Kandidaten bewusst für einen Trainer aus der Region – jung, motiviert, erfahren und mit klarer fußballerischer Leidenschaft.
Seine Verbindung zum Haller Fußball ist ohnehin eng. Über sechs Jahre war Demir als spielender Co-Trainer bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall tätig, zuvor sammelte er auch bei der TSG Öhringen als Co-Trainer Erfahrung. Als Spieler war er unter anderem in der Oberliga Baden-Württemberg für den FSV Hollenbach und die Sport-Union Neckarsulm aktiv. Diese Laufbahn bringt ihm Glaubwürdigkeit in der Kabine und ein gutes Gespür für die Anforderungen der Liga.
Sportlich kann der SSV die Personalie ohne akuten Druck verkünden. Nach 27 Spieltagen steht Schwäbisch Hall mit 38 Punkten auf Rang neun, der Klassenerhalt ist sicher. Am Freitag wartet noch das Heimspiel gegen den TSV Ilshofen, der als Tabellenvierter anreist.
Für den SSV ist die Verpflichtung Demirs mehr als ein Trainerwechsel. Sie ist ein Signal für einen klaren Weg: regional verankert, ambitioniert, aber mit Bodenhaftung. Demir soll der Mannschaft eine neue Handschrift geben und den Verein in der kommenden Saison stabil weiterentwickeln. In Schwäbisch Hall blickt man gespannt auf die neue Saison.