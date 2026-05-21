Ehemaliger Oberliga-Stürmer wird Trainer beim Landesligisten

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Der SSV Schwäbisch Hall hat den Klassenerhalt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bereits gesichert und stellt nun die Weichen für die kommende Saison. Volkan Demir übernimmt zur Spielzeit 2026/27 als Cheftrainer. Der Klub setzt damit auf eine regionale Lösung mit Erfahrung, Ehrgeiz und enger Verbindung zum Fußball der Umgebung.

Demir ist derzeit noch Trainer bei der TSG Öhringen, die er nach der Trennung von Tobias Weiss übernommen hat. Zur neuen Saison wechselt er nun nach Schwäbisch Hall und soll beim SSV einen neuen Abschnitt prägen. Der Verein entschied sich nach längeren Gesprächen mit mehreren Kandidaten bewusst für einen Trainer aus der Region – jung, motiviert, erfahren und mit klarer fußballerischer Leidenschaft.

Seine Verbindung zum Haller Fußball ist ohnehin eng. Über sechs Jahre war Demir als spielender Co-Trainer bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall tätig, zuvor sammelte er auch bei der TSG Öhringen als Co-Trainer Erfahrung. Als Spieler war er unter anderem in der Oberliga Baden-Württemberg für den FSV Hollenbach und die Sport-Union Neckarsulm aktiv. Diese Laufbahn bringt ihm Glaubwürdigkeit in der Kabine und ein gutes Gespür für die Anforderungen der Liga.