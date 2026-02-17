Ehemaliger Oberliga-Stürmer kickt nun in der Kreisliga Der 38-jährige Michele Ancona trägt wieder das Trikot des TSV Münchingen. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago

Der TSV Münchingen II setzt im Aufstiegsrennen der Kreisliga A2 Enz/Murr ein bemerkenswertes Ausrufezeichen – und hat prominente Verstärkung für die Offensive. Mit Michele Ancona schließt sich ein ehemaliger Oberliga- und Verbandsligaspieler dem aktuell auf Rang fünf stehenden Team an. Der 38-jährige Stürmer bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch eine außergewöhnliche Torquote aus höheren Spielklassen mit.

Ancona ist beidfüßig, flexibel einsetzbar und blickt auf eine lange Laufbahn im württembergischen Amateurfußball zurück. In der Saison 2010/11 lief er für den VfB Neckarrems in der Oberliga Baden-Württemberg auf, absolvierte dort 31 Spiele und erzielte sechs Tore. Eine Liga darunter war er über Jahre hinweg eine prägende Figur. Bereits vor und nach seinem Oberliga-Kapitel trug er insgesamt drei Spielzeiten das Trikot des TSV Münchingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 1 – die Rückkehr hat also auch eine emotionale Komponente. Besonders eindrucksvoll liest sich seine Zeit beim TSV Heimerdingen zwischen 2016 und 2023. Dort entwickelte sich Ancona zu einem der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. In der Verbandsliga-Saison 2021/22 erzielte er in 31 Spielen 31 Tore – eine Quote, die selbst in höheren Klassen Seltenheitswert besitzt. In der darauffolgenden Landesliga-Spielzeit sammelte er 34 Torbeteiligungen und bestätigte damit seine außergewöhnliche Konstanz vor dem Tor.