Ehemaliger Oberliga-Spieler wechselt zum Bezirksligisten

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Die TSVgg Plattenhardt verstärkt sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Sangar Aziz. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt von Calcio Leinfelden-Echterdingen und bringt Erfahrung aus Oberliga, Verbandsliga sowie Baller League und Kings League mit. Für Trainer Pierre Eiberger ist er ein Zugang mit nachgewiesener Offensivproduktion und viel Spielpraxis in höheren Wettbewerben mit.

Aziz kommt mit einer erfassten Bilanz von 230 Spielen, 53 Toren und 56 Vorlagen nach Plattenhardt. Zuletzt war er bei Istanbul United in der Kings League aktiv und erzielte dort in drei Spielen vier Tore. In der Verbandsliga Württemberg kam er 2025/26 für Calcio Leinfelden-Echterdingen auf zehn Einsätze, ein Tor und vier Vorlagen. Auch in der Baller League sammelte Aziz Spielpraxis: Für Calcio Berlin gelangen ihm im Frühjahr 2025 in sieben Spielen ein Tor und drei Assists, zuvor kam er für Eintracht Spandau auf mehrere Einsätze und Scorerpunkte.

Im klassischen Vereinsfußball bringt Aziz vor allem viel Verbandsliga-Erfahrung mit. Für die Sportfreunde Dorfmerkingen spielte er 2022/23 eine starke Runde mit 34 Einsätzen, acht Toren und 14 Vorlagen. Auch bei Calcio Leinfelden-Echterdingen war er mehrfach eingebunden, unter anderem 2021/22 mit 28 Spielen, sechs Toren und zwölf Assists. Weitere Stationen waren der 1. FC Normannia Gmünd, der TSV Ilshofen in der Oberliga Baden-Württemberg, der TuS Mondorf sowie im Nachwuchsbereich Euskirchen und der Bonner SC.