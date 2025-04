Ehemaliger Oberliga-Spieler verlängert beim Kreisligisten

Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Manuel Geiger als neuen Headcoach, kann auch auf Spielerseite der erste Top-Transfer verkündet werden. Julian kommt vom Bezirksligisten SV 03 Tübingen an die Linde. Der 20-jährige ist im Zentrum variabel einsetzbar und zeichnet sich durch seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke aus. Mit Julian kommt ein weiterer technisch starker, talentierter Spieler ins Team, der mächtig Qualität mitbringt. Als junger Spieler passt Julian hervorragend in die junge Truppe des TSV und bringt dennoch bereits Einiges an Erfahrung mit. In der Jugend spielte er an der U15 fünf Jahre bei der TSG Balingen, bevor es ihn im Aktivenbereich zum TSV Ofterdingen in die Landesliga und zuletzt zum SV 03 zog. In Sickenhausen kennt er sich bereits gut aus und die Eingewöhnung wird nicht viel Zeit benötigen. Wir freuen uns, Dich zur kommenden Saison in unsere Reihen zu haben!

Die weiteren Planungen laufen: Aus dem erfolgreichen Kader der aktuellen Saison hagelt es Zusage um Zusage. Klare Signale für einen guten Weg in die Zukunft. Wir halten Euch auf dem Laufenden, was die Kaderplanung angeht. Seid gespannt auf die nächsten Tage.