Ehemaliger Oberliga-Spieler übernimmt beim Landesligisten im Sommer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSC Tübingen schafft frühzeitig Klarheit für die Zukunft: Zur Saison 2026/27 übernimmt Ali Cetin das Amt des Cheftrainers. Während die Mannschaft als Aufsteiger in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, um Stabilität ringt, setzt der Verein auf eine neue sportliche Handschrift – und einen geplanten Übergang.

Der SSC Tübingen stellt die Weichen für die Saison 2026/27 – und entscheidet sich für einen Neustart mit klarer Ansage. Ali Cetin wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der Verein präsentiert ihn als ambitionierten Fußballfachmann, der Erfahrung als Spieler und Trainer mitbringt und die sportliche Entwicklung „nachhaltig“ vorantreiben soll. Es ist eine Personalie, die nicht aus dem Affekt geboren wirkt, sondern aus dem Wunsch nach Perspektive – und nach einer erkennbaren Richtung.

Cetin selbst formuliert diese Richtung erstaunlich deutlich. Er spricht von Vertrauen, von der Unterstützung der Fans und von der Qualität des Kaders, der „individuell stark“ sei und „als Team viel Potenzial“ mitbringe. Daraus will er eine Mannschaft formen, die „Woche für Woche mit Leidenschaft, Mut und klarer Handschrift“ auftritt. Sein Anspruch: jedes Spiel fokussiert angehen, das Team spürbar weiterentwickeln und „nachhaltig erfolgreich“ sein – mit dem SSC als Einheit, auf die Verein, Fans und Umfeld stolz sein können. Mehr als eine Begrüßungsfloskel: Das klingt nach einem Plan, der Identifikation ausdrücklich mitdenkt.