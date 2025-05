Ehemaliger Oberliga-Spieler übernimmt beim Landesligisten

Nach langer Suche und vielen intensiven und interessanten Gesprächen ist es dem TSV Bad Boll unter der sportlichen Leitung von Timo Ascherl gelungen, einen neuen Trainer für die Saison 25/26 zu verpflichten. Mit Pascal Römpfer kommt ein junger engagierter Trainer aus dem Kreis Göppingen an den Erlengarten.

Der B-Lizenz Inhaber arbeitete bereits erfolgreich im Jugendbereich beim SV Ebersbach und bei den C-Junioren in der Oberliga für den FSV Waiblingen, ehe er als Co-Trainer in den aktiven Fußball wechselte. Nach der Station beim SV Ebersbach in der Landesliga arbeitet Römpfer aktuell beim Oberligisten SV Fellbach.

Nun möchte er sich beim TSV Bad Boll als Cheftrainer in der Landesliga unter Beweis stellen. Seine Ideen, die Art und Weise wie er Fußball spielen lassen und junge Talente weiterentwickeln möchte, passen ideal zu unseren Vorstellungen, meint Timo Ascherl.