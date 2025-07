Ehemaliger Nationalspieler übernimmt die U19 des Halleschen FC

In seinen aktiven Tagen ist der Kanadier mit Stationen in den USA, in Tschechien, Schottland und zuletzt in Deutschland weit herumgekommen. Für den VfR Aalen spielte der ehemalige Verteidiger in der 2. Bundesliga, für den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Zudem stehen 44 Länderspiel-Einsätze für die kanadische Nationalmannschaft in der Vita des Ex-Profis. Diese Erfahrung will er künftig in die Entwicklung von Nachwuchstalenten einbringen.