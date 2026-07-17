Ehemaliger Millionen-Transfer des FC Bayern spielt jetzt Kreisliga Einst wechselte Sinan Kurt von Borussia Mönchengladbach für drei Millionen Euro zum FC Bayern München, jetzt geht das frühere Top-Talent kurz vor seinem 30. Geburtstag in die Kreisliga A. von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Welt-Trainer Pep Guardiola (l.) und Sinan Kurt. – Foto: IMAGO / Lackovic

Sinan Kurt wechselte 2014 für kolportierte drei Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München. Er kam als Versprechen für die Zukunft, doch seine starken Leistungen im Nachwuchs der Gladbacher konnte er als Profi nie bestätigen. Stattdessen kickt der Linksfuß mittlerweile in den unteren Gefilden des Amateurfußballs - und wagt kurz vor seinem 30. Geburtstag den Sprung in die Kreisliga A.

Vom Bayern-Talent in den Amateurfußball Der Wechsel von Kurt löste vor zwölf Jahren ein mediales Beben aus. Vor allem die Gladbacher um den damaligen Sportvorstand Max Eberl übten scharfe Kritik am Transfer. Der große Durchbruch blieb Kurt beim FC Bayern München aus, in der Folge auch bei seinen weiteren Stationen bei Hertha BSC, später in Österreich bei der WSG Wattens/Tirol, beim slowakischen Klub FC Nitra oder in der Türkei bei Karaman FK. Stattdessen kehrte er an die Wurzeln seines Spiels zurück - und gewann den Spaß am Fußball wieder. Mit der Holzheimer SG stieg er 2025 in die Oberliga Niederrhein auf. Im Anschluss wechselte er zum MSV Düsseldorf, wo er sportlich vermutlich seine beste Zeit als gestandener und erwachsener Fußballer erlebte. Jenseits des Rampenlichts blühte Kurt auf und avancierte zum Schlüsselspieler der Düsseldorfer, die den Aufstieg in die Landesliga denkbar knapp in der Relegation verpassten.

An Kurt lag das nicht: Mit 16 Toren und elf Vorlagen gehörte er zu den Schlüsselspielern - und verdiente sich zurecht eine Nominierung als "Spieler des Jahres" von FuPa Niederrhein. 1. FC Viersen startet Neustart mit Kurt Das Kapitel endete allerdings ebenfalls nach einer Spielzeit: Der MSV Düsseldorf verlor seine "Mönchengladbacher Fraktion", Sportchef Moussa Ouayd erklärte: „Für die Jungs war der Aufwand, um zu Training und Spiel zu kommen, auf Dauer einfach zu hoch.“