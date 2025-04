Ehemaliger Lilienspieler wird Trainer bei der SKV Büttelborn

Der neue Trainer der SKV Büttelborn ist in Fußballkreisen bestens bekannt: Der in Rüsselsheim geborene und beim SC Astheim groß gewordene ehemalige U21-Nationalspieler Uwe Hesse wird den Gruppenligisten kommende Saison zusammen mit Co-Trainer Fabio de Leo übernehmen.

Dafür bringt er reichlich Profi-Erfahrung mit. So war Hesse als Aktiver für den SV Darmstadt 98 und Jahn Regensburg in der Dritten Liga und sogar einmal für die deutsche U21 im Einsatz. Wie die SKV Büttelborn und Hesse zusammengefunden haben und was sich der Verein von der Zusammenarbeit verspricht, lest ihr hier (€).