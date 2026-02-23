Ehemaliger Landesligakicker kehrt zum SV Wörth zurück Fabian Past zieht es vom TSV Landshut-Auloh zu seinem Stammklub zurück von PM / ts · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Teammanger Hertreiter, Fabian Past und Abteilungsleiter Thomas Enders – Foto: T. Justvan

Der SV Wörth macht weiter Nägel mit Köpfen und ist hocherfreut, dass man mit Fabian Past ein echtes Eigengewächs zurück an Bord holen konnte. Der 28-Jährige, der bereits als Jugendspieler das Trikot des SV Wörth trug und später als Leistungsträger bei der ersten Mannschaft voranging, bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch echte Vereins-DNA mit.





In den vergangenen Jahren war Past beim TSV Landshut-Auloh in der Kreisklasse sowie bei der SpVgg Landshut aktiv. Für die "Spiele" bestritt der Mittelfeldmann immerhin 35 Landesliga-Einsätze und konnte sich dabei dreimal in die Torschützenliste eintragen.





Abteilungsleiter Thomas Justvan: „Wir waren in den vergangenen Jahren immer wieder mit Fabi im Austausch, der Kontakt ist nie abgerissen. Wann immer es möglich war, hat er unsere Spiele als Zuschauer verfolgt – und war dabei natürlich stets ein gern gesehener Gast. Umso schöner ist es, dass sich für ihn nun der Kreis schließt und er wieder nach Hause kommt. Für uns ist das eine Riesensache. Mit seiner Einstellung und seiner Qualität wird er uns sicherlich sofort weiterhelfen.“



