Ehemaliger Landesliga-Spieler kehrt zum Kreisligisten zurück

– Foto: Alexander Becher

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

VfR Murrhardt

Beim VfR Murrhardt ist für die Saison 2026/2027 eine bedeutsame Personalentscheidung gefallen. Mit Philipp Weller kehrt in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall ein vertrautes Gesicht zurück und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Gemeinsam mit Cheftrainer Marcel Klink und Co-Spielertrainer Jan Niklas Schommer soll er Verantwortung auf und neben dem Platz tragen.

Für den Verein ist diese Rückkehr mehr als eine bloße Ergänzung des Trainerteams. Philipp Weller bringt Erfahrung, Präsenz und zusätzliche Qualität mit, die der Mannschaft in mehrfacher Hinsicht zugutekommen soll. Zugleich betont der VfR Murrhardt, dass der Blick trotz der Weichenstellung für die Zukunft unverändert auf der laufenden Saison liegt. Die aktuellen Ziele bis zum Saisonende bleiben damit klar im Mittelpunkt.