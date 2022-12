Ehemaliger Klasse-Keeper coacht den FC Laub Im Dorfklub bei Regenstauf herrscht Aufbruchstimmung – was nicht zuletzt an Thomas Bruhn festzumachen ist

Bruhn hütete unter anderem beim Freien TuS, bei Post/Süd und beim SSV Jahn das Tor. Bislang fungierte er eher im Hintergrund als Torwarttrainer beim FC Laub (2013-2014), beim SV Fortuna II (2014/15) und beim Freien TuS (2017-2021) oder als sportlicher Leiter in Zeitlarn (2014-2017). Beruflich ist der ehemalige Klasse-Keeper fest eingespannt. Und dennoch übernahm er das Amt des Cheftrainers bei seinem Heimatverein, für den auch sein Sohn Dominik seit Sommer 2021 dem runden Leder nachjagt. Zehn Punkte holte der FC in der Restrückrunde (3/1/3) und sicherte sich mit 23 Zählern den direkten Klassenerhalt. Im Sommer kamen einige Neuzugänge hinzu. Und es ging weiter steil bergauf mit dem FC Laub, bei dem im Sommer 2016 ein Neuaufbau in der B-Klasse eingeläutet wurde. Im Jahr 2014 zog man sich nämlich aus dem Spielbetrieb zurück. Gleich in der Restart-Saison gelang der Aufstieg in die A-Klasse, ein Jahr später kehrte man in die Kreisklasse 2 zurück, der man bereits von 2011 bis 2014 angehört hatte.



Aktuell herrscht Aufbruchstimmung und Euphorie beim FC Laub. Im Sommer rückten Vincent Ober, Jonas Simmel und Fabian Schwab aus der eigenen Jugend nach. Von der U19 der JFG Drei Schlösser Eck kamen Timon Karell, Jonas Wittmann und Simon Schmits dazu. Kevin Ali wechselte aus Regenstauf nach Laub.



Thomas Bruhn zeigt sich zufrieden: „Die Mannschaft war von Beginn an willig. Das Selbstvertrauen kehrte zurück, auch die nötigen Tore konnten wir machen. Es ging bergauf. Nun sind wir so weit, dass uns auch ein Rückstand nicht aus dem Konzept bringt. Wir sind jederzeit dazu in der Lage, ein Spiel herumzureißen.“ In der aktuellen Saison landete die Bruhn-Elf bislang zehn Siege und drei Remis bei nur vier Niederlagen. Die Aufstiegsregion ist sieben Punkte entfernt. „Unsere Zielsetzung vor der Saison war es, heuer nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, einen einstelligen Tabellenrang zu erreichen. Dieses Ziel haben wir schon zur Winterpause mit Bravour gemeistert“, so Bruhn, der nicht nachlassen möchte: „In der Restrückrunde wollen wir noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Ferner soll der Zusammenhalt, der eh schon sehr gut ist, noch etwas mehr gestärkt werden.“ Vielleicht geht sogar noch etwas in Richtung Aufstiegsränge. „Wir beginnen gleich mit Spielen gegen Stadtamhof und Ramspau, den Top-Zwei der Liga“, weiß Bruhn.