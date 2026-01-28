Ehemaliger Keeper des KFC Uerdingen heuert in der Regionalliga an

Ron Meyer ist zurück in der Regionalliga West. Am Montagabend hat der Bonner SC bekannt gegeben, dass der Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt den zuletzt vereinslosen Ex-KFC-Torwart unter Vertrag genommen hat. Der Verein sah sich zum Handeln gezwungen, da er eine Alternative zum länger verletzten Kevin Birk haben wollte. „Ich freue mich über die Verpflichtung von Ron Meyer. Alles, was unseren Kader besser macht, ist herzlich willkommen. Vor allen Dingen kennt Ron Meyer die Abläufe im Klub. Daher ist diese Verpflichtung ein Gewinn“, wird sein neuer Trainer Björn Mehnert in einer Vereinsmitteilung zitiert. In der Tat war Meyer vor einigen Jahren bereits in Bonn tätig.
In der vergangenen Saison hatte Meyer 28 Mal das Tor des KFC Uerdingen gehütet, drei Mal hielt er seinen Kasten sauber. Als der Spielbetrieb aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens eingestellt werden musste, endete auch die Zeit von Meyer beim KFC. Er war das Jahr zuvor vom FC Wegberg-Beeck gekommen, davor spielte er beim Bonner SC. Insgesamt stehen 63 Spiele in der Regionalliga West und 46 Partien in der Mittelrheinliga in seiner Vita. Nach der Zeit beim KFC Uerdingen blieb Meyer in der Regionalliga bei den Sportfreunden Lotte. Ein Kapitel, das ein trauriges und schnelles Ende fand.
Denn nach nur wenigen Wochen gaben Verein und Spieler die einvernehmliche Trennung bekannt, die keineswegs sportliche Gründe hatte. Schließlich stand Meyer im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg sowie in den ersten Ligaspielen im Kasten. Ein Todesfall in der Familie sorgte aber dafür, dass Meyer die Firma seiner verstorbenen Tante übernahm und die Fahrten nach Lotte zeitlich nicht mehr aufbringen konnte, hatte seinerzeit sein Berater gegenüber Reviersport geäußert. Für Anfragen aus dem Kölner Raum sei Meyer seit dem Aus in Lotte offen gewesen.
Als Aufsteiger in die Regionalliga West spielt der Bonner SC eine ordentliche Saison, liegt mit 23 Punkten aus 18 Spielen auf dem elften Tabellenplatz.
