Ehemaliger Hachinger kickt jetzt in der Bezirksliga – "echte Granate""

TuS-Mittelfeldspieler Bastian Eckl blüht bei den Holzkirchnern auf. Der 20-Jährige hatte wegen des Leistungsdrucks seine Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt – und fand bei den Grün-Weißen den Spaß wieder.

„Ich habe in Holzkirchen den Spaß am Fußball wieder gefunden“, sagt Eckl. Diesen Spaß hatte er zwischendurch verloren. „Ich habe mir früher selbst den meisten Druck gemacht. Das geht irgendwann auf die Birne.“ So viel Druck, dass der junge wie auch hochtalentierte Mittelfeldspieler schon früh mit dem Fußballspielen aufhören wollte.

Holzkirchen – Zieht man die aktuelle Kaderliste des TuS Holzkirchen zu Rate, taucht Bastian Eckl nicht unter den Neuzugängen auf. Doch eigentlich müsste er das. Der 20-Jährige startet bei den Holzkirchnern erst zu dieser Saison richtig durch und ist als Dreh- und Angelpunkt bei den Grün-Weißen nicht mehr wegzudenken – gewissermaßen das Herzstück im zentralen Mittelfeld.

Doch der Reihe nach: Seine Karriere begann Eckl beim SV Fuchstal in der Nähe von Landsberg, ehe er dann im Alter von zehn Jahren in die Kaderschmiede der SpVgg Unterhaching wechselte. In der Münchner Vorstadt ging es steil bergauf, bis der Übergang von der U19 in den Profi-Bereich anstand.

In der Vorbereitung stand Eckl beim damaligen Drittligisten auf dem Platz. „Da hat das Gesamtpaket für mich einfach nicht mehr gestimmt. Es war zu viel Druck auf dem Kessel.“ Eckl hing seine Fußballschuhe an den Nagel und konzentrierte sich voll auf sein Studium.

Eckl „ist eine echte Granate“

Dabei sammelte er als Werkstudent erste journalistische Erfahrungen beim Bayerischen Rundfunk. Rund ein Jahr spielte Eckl kein Fußball, ehe sich sein ehemaliger Trainer aus der U19, Sven Teichmann, an ihn erinnerte. Der damalige Coach des TuS redete im vergangenen Herbst und Winter auf seinen früheren Schützling ein.

„Das ist eine echte Granate“, sagte Teichmann damals. Eckl solle es beim TuS in der Bezirksliga versuchen. Und der 20-Jährige sagte zu. Doch schon bald war klar, dass sich der Bezirksligaalltag nicht mit den zeitintensiven Wochenendschichten beim Bayerischen Rundfunk vereinbaren ließ. Eckl zog also vorerst wieder zurück. Der Spielerpass blieb erst einmal.

Langfristige Planung bei dem Neuzugang

Als es dann für die Holzkirchner im Bezirksliga-Abstiegskampf eng wurde, warf Ex-Coach Teichmann seinen Schützling überraschend rein, und er überzeugte vollauf.

Zur neuen Spielzeit unter Trainer Orhan Akkurt ist Eckl fester Bestandteil der Grün-Weißen. Im Derby gegen Miesbach gab der 20-Jährige mit einem wunderbaren Pass hinter die Kette die Vorlage zum 2:1-Siegtreffer. „Jetzt geht es für mich zeitlich wieder besser“, sagt er. „Wir haben ein junges Team, und jeder versteht sich mit jedem. Das ist echt einzigartig.“

Wichtig ist für Eckl, dass er den Spaß am Fußball wieder gefunden hat. „Ich habe im Moment gar keine Ambitionen nach oben“, betont er. „Daher kann ich mir gut vorstellen, langfristig in Holzkirchen zu bleiben.“