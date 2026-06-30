Ehemaliger Großaspacher Verteidiger verlässt Zweitligisten

– Foto: Tobias Sellmaier

Philipp Hercher verlässt den 1. FC Magdeburg nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga. Der 30-jährige Verteidiger, der in Württemberg einst für den VfR Aalen und die SG Sonnenhof Großaspach spielte, sucht eine neue Aufgabe. Sein nächstes Ziel wird der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga sein.

Hercher blickt auf zwei intensive Jahre beim 1. FC Magdeburg zurück. In der Saison 2024/25 kam er in der 2. Bundesliga auf 27 Einsätze und erzielte sieben Tore. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte er regelmäßig zum Kader und absolvierte 31 Partien. In seiner Abschiedsbotschaft machte der 30-Jährige deutlich, dass der Wechsel nach Magdeburg für ihn die richtige Entscheidung gewesen sei. Zugleich betonte er, nun Klarheit schaffen und den Blick nach vorne richten zu wollen.

Für den württembergischen Fußball ist Hercher vor allem durch seine Stationen beim VfR Aalen und bei der SG Sonnenhof Großaspach bekannt. In Aalen sammelte er in der Saison 2016/17 Drittligapraxis und kam auf sieben Einsätze. Zuvor war er beim 1. FC Nürnberg ausgebildet worden und hatte dort auch erste Minuten in der 2. Bundesliga gesammelt. Nach weiteren Einsätzen für die zweite Mannschaft des FCN führte ihn sein Weg 2018 nach Großaspach.