Ehemaliger Großaspacher Verteidiger verlässt Zweitligisten

Philipp Hercher verlässt den 1. FC Magdeburg nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga. Der 30-jährige Verteidiger, der in Württemberg einst für den VfR Aalen und die SG Sonnenhof Großaspach spielte, sucht eine neue Aufgabe. Sein nächstes Ziel wird der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga sein.
Hercher blickt auf zwei intensive Jahre beim 1. FC Magdeburg zurück. In der Saison 2024/25 kam er in der 2. Bundesliga auf 27 Einsätze und erzielte sieben Tore. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte er regelmäßig zum Kader und absolvierte 31 Partien. In seiner Abschiedsbotschaft machte der 30-Jährige deutlich, dass der Wechsel nach Magdeburg für ihn die richtige Entscheidung gewesen sei. Zugleich betonte er, nun Klarheit schaffen und den Blick nach vorne richten zu wollen.
Für den württembergischen Fußball ist Hercher vor allem durch seine Stationen beim VfR Aalen und bei der SG Sonnenhof Großaspach bekannt. In Aalen sammelte er in der Saison 2016/17 Drittligapraxis und kam auf sieben Einsätze. Zuvor war er beim 1. FC Nürnberg ausgebildet worden und hatte dort auch erste Minuten in der 2. Bundesliga gesammelt. Nach weiteren Einsätzen für die zweite Mannschaft des FCN führte ihn sein Weg 2018 nach Großaspach.
Bei der SG Sonnenhof Großaspach spielte Hercher in der 3. Liga eine starke Saison. 2018/19 absolvierte er 37 Partien und erzielte fünf Tore. Damit empfahl er sich für den nächsten Schritt und wechselte anschließend zum 1. FC Kaiserslautern. Dort wurde er über mehrere Jahre zu einem wichtigen Spieler, sammelte sowohl in der 3. Liga als auch in der 2. Bundesliga Erfahrung und war am sportlichen Aufschwung beteiligt.
Insgesamt stehen in Herchers Bilanz 334 Spiele, 67 Tore und 19 Vorlagen. Nach Stationen in Nürnberg, Aalen, Großaspach, Kaiserslautern und Magdeburg ist der nächste Schritt nun Drittligist SV Wehen Wiesbaden.