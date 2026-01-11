Ehemaliger Europapokalheld von F91 verstorben

Er war ein wahres Fußballkind der Großregion: Thierry „Titi“ Steimetz spielte u.a. in Forbach, Grevenmacher, Amnéville, Metz, Düdelingen und Homburg. Der Offensivspieler war einer der entscheidenden Akteure, die 2012 mit Düdelingen Salzburg aus der Qualifikation zur Champions League warfen. Im Hinspiel legte er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg auf und im Rückspiel traf er zweimal selbst.

U.a. 80 Spiele in der luxemburgischen BGL Ligue (21 Tore), 50 in der deutschen Regionalliga Südwest, 10 in der französischen Ligue 2, 5 Partien in der Champions League-Quali und deren 5 in der Qualifikation für den UEFA-Cup bzw. die Europa League hatte er vorzuweisen.