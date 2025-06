Ehemaliger Drittliga-Stürmer wird Spielertrainer beim Kreisligisten

– Foto: Joachim Koschler

Nach der Vizemeisterschaft in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall verpasste der VfR Murrhardt den Aufstieg in die Bezirksliga in der Relegation nur knapp. Für die kommende Saison laufen die Planungen bereits und dabei wurde ein Transfercoup gelandet.

Fünf Einsätze in der 3. Liga absolvierte Niklas Schommer vor knapp zehn Jahren für die SG Sonnenhof Großaspach. Damals noch als junges Nachwuchstalent, zog es ihn zum SV Allmersbach. Dort gelang ihm mit dem SVA der Aufstieg in die Landesliga, doch 2019 wechselte Schommer zur SVG Kirchberg in die Kreisliga A2 Rems/Murr. Nach Spielzeiten in Kirchbberg wechselt erneut nach Allmersbach in die Landesliga.