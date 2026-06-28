Ehemaliger Drittliga-Stürmer wird Kreisliga-Spielertrainer

Der FV Bellenberg aus der Kreisliga A3 Donau/Iller landet einen außergewöhnlichen Transfer. Tobias Rühle wechselt vom bayrischen Regionalligisten FV Illertissen nach Bellenberg und übernimmt dort als Spielertrainer. Der 35-jährige Stürmer bringt eine lange Laufbahn mit Stationen in der 3. Liga, den süddeutschen Regionalligen und Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart mit.
Rühle kommt mit der Erfahrung aus 497 dokumentierten Spielen, 105 Toren und 42 Vorlagen zum FV Bellenberg. Zuletzt war der Angreifer für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern aktiv. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Spiele, erzielte sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Bereits in den beiden Jahren zuvor hatte er für Illertissen regelmäßig getroffen und weitere Offensivakzente gesetzt.
Vor seiner Zeit in Illertissen spielte Rühle für den SSV Ulm 1846 Fußball. Dort war er in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga im Einsatz. Besonders stark war seine Saison 2020/21, als er in 40 Regionalliga-Spielen 13 Tore erzielte und 13 Treffer vorbereitete. Auch bei der SG Sonnenhof Großaspach, Preußen Münster, den Stuttgarter Kickers, dem 1. FC Heidenheim, dem VfB Stuttgart II und dem KFC Uerdingen sammelte er viel Drittliga-Erfahrung.
Ausgebildet wurde Rühle beim VfB Stuttgart. Dort spielte er in der U17 und U19 und zeigte früh seine Torgefahr, unter anderem mit 18 Treffern in 16 Spielen in der U17. Nun folgt der Schritt in die Kreisliga A3 Donau/Iller.
Für den FV Bellenberg ist die Verpflichtung sportlich und strukturell ein besonderer Impuls. Rühle soll nicht nur auf dem Platz Qualität und Erfahrung einbringen, sondern als Spielertrainer auch die Entwicklung der Mannschaft prägen. Der Verein gewinnt damit einen Angreifer mit großer Vita und zugleich einen neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie.