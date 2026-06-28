Ehemaliger Drittliga-Stürmer wird Kreisliga-Spielertrainer

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Der FV Bellenberg aus der Kreisliga A3 Donau/Iller landet einen außergewöhnlichen Transfer. Tobias Rühle wechselt vom bayrischen Regionalligisten FV Illertissen nach Bellenberg und übernimmt dort als Spielertrainer. Der 35-jährige Stürmer bringt eine lange Laufbahn mit Stationen in der 3. Liga, den süddeutschen Regionalligen und Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart mit.

Rühle kommt mit der Erfahrung aus 497 dokumentierten Spielen, 105 Toren und 42 Vorlagen zum FV Bellenberg. Zuletzt war der Angreifer für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern aktiv. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Spiele, erzielte sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Bereits in den beiden Jahren zuvor hatte er für Illertissen regelmäßig getroffen und weitere Offensivakzente gesetzt.

Vor seiner Zeit in Illertissen spielte Rühle für den SSV Ulm 1846 Fußball. Dort war er in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga im Einsatz. Besonders stark war seine Saison 2020/21, als er in 40 Regionalliga-Spielen 13 Tore erzielte und 13 Treffer vorbereitete. Auch bei der SG Sonnenhof Großaspach, Preußen Münster, den Stuttgarter Kickers, dem 1. FC Heidenheim, dem VfB Stuttgart II und dem KFC Uerdingen sammelte er viel Drittliga-Erfahrung.