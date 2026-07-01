Ehemaliger Drittliga-Stürmer wechselt zum Oberliga-Aufsteiger

– Foto: Tobi Baur (TB-Sportphoto)

Der SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg verliert Jonas Meiser an die Young Boys Reutlingen. Der zuletzt langzeitverletzte Offensivspieler bat wegen beruflicher Perspektiven um den Wechsel. Nach Gesprächen beider Vereine wurde der Transfer abgeschlossen. Da Meiser noch Vertrag hatte, erhält der SSV eine Ablösesumme; über Details schweigen beide Seiten.

Meiser war 2024 zum SSV Reutlingen gekommen und absolvierte in seiner ersten Oberliga-Saison an der Kreuzeiche 30 Spiele, in denen er sechs Tore erzielte. In der vergangenen Runde wurde er durch eine längere Verletzung zurückgeworfen und kam nur noch auf sieben Einsätze. Beim Trainingsauftakt war der Offensivspieler zunächst noch dabei, ehe der Wechsel zu den Young Boys Reutlingen endgültig vereinbart wurde.

Insgesamt stehen für Meiser 196 Spiele, 28 Tore und eine Vorlage in der Bilanz. Vor seiner Zeit beim SSV spielte er für die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest und kam dort in drei Spielzeiten auf 54 Einsätze, zehn Tore und einen Assist. Zuvor war er für die SG Sonnenhof Großaspach aktiv, unter anderem in der 3. Liga und der Regionalliga. Weitere Stationen waren die Stuttgarter Kickers, bei denen Meiser auch im Nachwuchsbereich spielte, sowie der VfB Stuttgart in der Jugend.