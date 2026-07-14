Ehemaliger Drittliga-Stürmer wechselt zum Bezirksligisten Aramäer Heilbronn verpflichtet mit Shkemb Miftari einen erfahrenen Offensivmann, der bereits in der 3. Liga und Regionalliga auf dem Platz stand. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic / Verein

Aramäer Heilbronn verstärkt sich in der Bezirksliga Franken mit Shkemb Miftari. Der erfahrene Stürmer kommt mit einer außergewöhnlichen Torbilanz und Stationen bis in die 3. Liga. Mit 344 erfassten Spielen, 175 Toren und 32 Vorlagen bringt er Abschlussqualität, Routine und Führungsstärke als Verstärkung in den Kader der Gelb-Roten direkt ein.

Miftari kommt mit einer Laufbahn nach Heilbronn, die viele Stationen und vor allem viele Tore umfasst. Zuletzt war er für Türkspor Stuttgart in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen aktiv und erzielte dort in 15 Spielen 37 Tore sowie sechs Vorlagen. In derselben Saison kam er für AKV B.G. Ludwigsburg in der Bezirksliga Enz-Murr auf 13 Einsätze, zwölf Treffer und drei Assists. Auch beim GSV Maichingen bewies er in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, seine Torgefahr mit zwölf Treffern und vier Vorlagen in 16 Spielen. Zuvor spielte Miftari unter anderem für Türkspor Neckarsulm und Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga Württemberg. Für Türkspor Neckarsulm erzielte er 2023/24 in 26 Spielen 15 Tore und bereitete vier weitere vor. Bei Calcio sammelte er über mehrere Jahre Landesliga- und Verbandsliga-Erfahrung und kam dort regelmäßig auf zweistellige Torbeteiligungen.