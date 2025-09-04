Ehemaliger DFB-Jugendnationalspieler: Bayreuth angelt sich Kasten

Der 24-jährige Torhüter durchlief die Jugendakademie des VfL Wolfsburg und stand bereits in den Nachwuchsmannschaften der deutschen Nationalmannschaft, für die er insgesamt neunmal das DFB-Trikot überstreifen durfte, zwischen den Pfosten. Im Herrenbereich hatte der Blondschopf unter anderem schon eine Auslandsstation beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten, für den er 23 Einsätze absolvierte. Regionalliga-Erfahrung sammelte der Neu-Bayreuther in der Regionalliga Nord beim B-Team des VfL Wolfsburg (10 Spiele) und der Regionalliga Nordost beim VSG Altglienicke, für den er 30-mal zwischen den Pfosten stand. Aktiv war Lino Kasten im vergangenen Frühjahr in der Kings League, einem mittlerweile bekannten Hallenformat, beim G2 FC.

"Mit seiner Ausbildung und seiner Erfahrung bringt er ideale Voraussetzungen mit, um das Torhüterteam der Oldschdod sofort zu bereichern", heißt es in der am Donnerstag-Nachmittag verschickten Pressemitteilung des oberfränkischen Regionalligisten. Neuzugang Lino Kasten über seinen Start bei der SpVgg Bayreuth: "Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Oldschdod zu sein. Für mich ist es eine spannende Aufgabe, in diesem Umfeld Verantwortung zu übernehmen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.“







Auch SpVgg-Torwarttrainer Fabian Kolb freut sich über den Neuzugang: "Wir sind froh, mit Lino einen jungen, aber dennoch sehr gut ausgebildeten Keeper gewonnen zu haben. Er bringt alles mit, um unserem Torhüterteam Stabilität zu verleihen und sich gleichzeitig persönlich weiterzuentwickeln.“