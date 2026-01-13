Ehemaliger Bundesliga-Trainer steigt beim Oberligisten ein

Bei Oberligist Türkspor Neckarsulm gibt es aktuell eine spannende personelle Veränderungen. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐢 𝐓𝐮̈𝐫𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐜𝐤𝐚𝐫𝐬𝐮𝐥𝐦, 𝐔𝐰𝐞 𝐑𝐚𝐩𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫!

Wir freuen uns sehr, Uwe Rapolder seit Januar offiziell bei Türkspor Neckarsulm begrüßen zu dürfen. Uwe wird unseren Verein ab sofort in beratender Funktion auf mehreren Ebenen unterstützen.

Seine Tätigkeit umfasst dabei sowohl infrastrukturelle und organisatorische Themen, um die Vereinsstruktur zu verbessern als auch im Marketing, um die Marke Türkspor Neckarsulm regional und überregional weiter auszubauen.

Des Weiteren wird er konzeptionell im Jugendbereich sowie im sportlichen Bereich rund um unsere erste Mannschaft aktiv sein.

Uwe Rapolder bringt jahrzehntelange Erfahrung im Fußball mit – unter anderem als Cheftrainer in der 1. u. 2. Bundesliga – und wird seine Expertise gezielt einbringen, um die Weiterentwicklung unseres Vereins nachhaltig zu begleiten. Viele kennen ihn bereits, für alle anderen gilt: Kompetenz, Erfahrung und klare Fußball-DNA.

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit und wünschen Uwe viel Erfolg und einen guten Start bei uns!