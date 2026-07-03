Ehemaliger Bundesliga-Spieler verlässt den VfB Stuttgart II

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Der VfB Stuttgart II aus der 3. Liga gibt den Abschied von Nuha Jatta bekannt. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt nach nur einer Saison zum portugiesischen Zweitligisten SC União Torreense. Nach verletzungsbedingt wenigen Einsätzen endet seine Zeit im U21-Trikot, während der Kader von Trainer Nico Willig aktuell weiter personell umgebaut wird.

Jatta war im vergangenen Sommer vom Nachwuchsbereich von RB Leipzig zum VfB Stuttgart II gekommen. In der 3. Liga blieb seine Zeit in Stuttgart jedoch von einer längeren Verletzungspause geprägt. Dadurch absolvierte der Offensivspieler nur acht Einsätze für die U21. Sein einziger Treffer im VfB-Trikot gelang ihm beim Auswärtsspiel in Rostock. Nun setzt der 20-Jährige seine Laufbahn in Portugal fort.

Sein neuer Verein SC União Torreense spielt in der zweiten portugiesischen Liga und nimmt als amtierender Pokalsieger an der Europa League teil. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Für Jatta ist der Wechsel ein neuer Schritt ins Ausland, nachdem er in Deutschland zuvor mehrere Jahre bei RB Leipzig ausgebildet wurde. Dort spielte er unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga sowie in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Zudem wurde er bei Leipzig auch im Bundesliga-Kader geführt und kam in der Saison 2023/24 zu einem Einsatz.