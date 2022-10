Schröck und Amon Uslu (oben) gastieren bei der SG Ehringshausen/Dillheim, Kevin Buycks und die TSG Wieseck reisen Sonntag zum SV Bauerbach. (© Steffen Bär)

Ehemaligentreffen in Bauerbach Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga empfängt der SVB die TSG Wieseck mit Ex-Trainer Stefan Frels. Der VfB Wetter und der FSV Schröck wollen derweil die Kurve kriegen +++

HINTERLAND - Der Schlager der Fußball-Gruppenliga zwischen Gastgeber SV Bauerbach und der TSG Wieseck wird am Sonntag ab 15.30 Uhr zum Ehemaligentreffen. Trainer Hendrik Lapp vom SV Bauerbach trainierte einige Wiesecker Spieler, als diese noch in Diensten des SVB standen. Und der Wiesecker Coach Stefan Frels betreute die Bauerbacher seinerzeit gemeinsam mit dem damaligen Co-Trainer Hendrik Lapp, ehe Lapp im Waldstadion nach dem Weggang vom Frels zum "Chef" befördert wurde. Rein sportlich betrachtet spielen beide Vereine aktuell beinahe in unterschiedlichen Ligen.