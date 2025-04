Ehemalige des FC Zons feiern freudiges Wiedersehen

Wiedersehen nach 30 Jahren: 17 ehemalige Spieler und mit Rainer Hoster ein Trainer waren zum inzwischen vierten FC Zons-Treffen ins Düsseldorfer Lokal "Himmel und Ähd" gekommen. Die früheren Kicker spielten zu den Glanzzeiten in den 1980er- und 1990er-Jahren für den FC Zons, der damals zu den festen Größen in der Verbands- und Landesliga gehörte. Einige Spieler hatten sich zuvor mehr als drei Jahrzehnte nicht gesehen. "Es war wieder ein absolut genialer Abend. Jeder Einzelne gibt einem solchen Treffen das gewisse Etwas", brachte es Edgar Hagedorn auf den Punkt.

Der frühere Goalgetter tauschte sich mit den Torjäger-Kollegen Detlef Adam, Wolfgang Dinda und dem Dormagener Michael Braun, der als Gast der Runde angehörte, aus. Marc Roch, der drei Bundesliga-Spiele für Bayer 05 Uerdingen absolvierte, schwelgte mit Frank Ritter und Jörg Deuß in Erinnerungen an die Zonser Glanzzeiten in der Verbandsliga. Bernd Banning, der in den 80er-Jahren vom RS Horrem zum FC Zons gekommen war, feierte nach mehr als drei Jahrzehnten ein Wiedersehen mit Gerd Benz, Jörg Kaminski, René Krächan, Michael Georg und Jürgen „Stalla“ Dowidat. Über das Wiedersehen mit früheren Spielern wie Jörg Dinda, Michael Scheelen und Olaf Breuer freute sich der inzwischen 76-jährige Coach Rainer Hoster. Alt-Trainer Freddy Zwiebler, inzwischen 89 Jahre alt, überbrachte Grüße in einem Video. Den Abend organisiert hatte Olaf Moll, der die Spieler früher journalistisch begleitet hatte und mit der Serie „Was macht eigentlich…?“ an Zonser Fußball-Größen aus den 1970er- bis 1990er-Jahren erinnert. Das nächste Treffen ist für Oktober 2025 geplant.

Auf dem Foto, vordere Reihe sitzend, von rechts: Jörg Kaminski, Reiner Hoster, Mark Herbes, Detlef Adam, Jürgen "Stalla" Dowidat, Frank Ritter, Wolfgang Dinda.