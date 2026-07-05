Ehemalige Bundesliga-Verteidigerin verstärkt Regionenligist

– Foto: Carsten Trebuth / Vereine

Der VfB Obertürkheim aus der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 2, rüstet seinen Kader in der Sommerpause prominent auf. Mit Lisa Traub, Sophie Bayer, Jana Linke und Lisa Diehl kommen vier Spielerinnen mit viel höherklassiger Erfahrung zurück beziehungsweise neu hinzu. Besonders Offensive und Defensive erhalten damit spürbar Qualität für die kommende Saison.

Traub verstärkt den Angriff und bringt eine Bilanz von 58 Spielen, 26 Toren und drei Assists mit. Zuletzt lief die 24-Jährige für die zweite Mannschaft der SGM Wendlingen-Ötlingen auf. In der Frauen-Bezirksliga Neckar/Fils erzielte sie dort 19 Tore in elf Spielen. Zuvor war Traub unter anderem für den VfB Stuttgart II und bereits für Obertürkheim aktiv.

Auch Bayer kehrt mit großer Offensivqualität zurück. Die 30-jährige Angreiferin kommt auf 163 Spiele, 72 Tore und sechs Vorlagen. In den vergangenen beiden Spielzeiten spielte sie für den VfB Stuttgart II in der Frauen-Verbandsliga und erzielte dort 20 Tore. Zuvor sammelte Bayer mit dem VfB Stuttgart und Obertürkheim Erfahrung in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg sowie in der Regionalliga.