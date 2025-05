Ehemalige Bundesliga-Torschützenkönigin wechselt zum VfB Stuttgart

Vizemeisterin und ÖFB-Pokalsieg mit SKN St. Pölten im Jahr 2014

Ausgebildet wurde Nicole Billa beim SV Angerberg. Sieben Jahre lang ging die Österreicherin für ihren Heimatverein auf Torejagd, bevor der FC Wacker Innsbruck anklopfte. Beim Tiroler Fußballclub gelang der 29-Jährigen der Durchbruch in die österreichische Frauen Bundesliga, mit 50 Treffern in 40 Pflichtspielen bewies sie ihre Offensivqualitäten. Drei Jahre später baute Nicole Billa ihre Trefferquote beim SKN St. Pölten weiter aus: In ebenfalls 40 Pflichtspielen gelangen der Stürmerin 62 Tore – und damit der Durchbruch in die deutsche Frauen-Bundesliga.