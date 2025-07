Ehekirchen kassiert vier Gegentreffer in 18 Minuten

Der FC Ehekirchen zeigte über weite Strecken vor allem defensiv eine durchaus solide Leistung, nach 45 Minuten stand es durch das Blitztor von Nico Baumeister lediglich 0:1. „Wir waren in der Halbzeitpause guter Dinge, dass wir das Ding noch drehen können“, sagte FCE-Coach Maximilian Käser nach dem Spiel. „Vor allem auf der ersten Hälfte können wir aufbauen.“

Nach einem erneuten Leichtsinnsfehler der Hausherren – Keeper Neumaier ging weit aus dem Tor, Laurin Völlmerk umspielte ihn und schob lässig in den leeren Kasten – stand es 0:2. „Vor allem bei den ersten beiden Gegentoren haben wir schon ziemlich mitgeholfen“, so Käser. Dann war es um den FCE geschehen.

Der Defensive ging in den letzten 30 Minuten merklich die Kraft aus, was sicher auch daran lag, dass der FCE im gesamten Spiel lediglich zweimal wechseln konnte. Die Folge waren drei weitere Aindlinger Treffer durch Völlmerk (2) und Dominic Robinson. Zwischendurch verkürzte der eingewechselte Matthias Schaff auf 1:4 und besorgte wenigstens den Ehrentreffer. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Nico Baumeister (1.), 0:2 Laurin Völlmerk (66.), 0:3 Laurin Völlmerk (74.), 0:4 Dominic Robinson (80.), 1:4 Matthias Schaff (81.), 1:5 Laurin Völlmerk (84.)