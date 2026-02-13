Ehekirchen ist mit Halbmeyer und Käser vollauf zufrieden

Mit der Arbeit des Spielertrainer-Duos Max Käser (links) und Jonas Halbmeyer ist der FC Ehekirchen zufrieden - und hat mit beiden verlängert. – Foto: Füger

Dass es keine einfache Saison werden würde, war beim FC Ehekirchen wohl allen klar. Dazu war der personelle Umbruch nach dem geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Runde zu groß. Doch mit dem neu verpflichteten Spielertrainer-Duo Max Käser und Jonas Halbmeyer überwintert der FCE oberhalb der Abstiegszone auf dem zwölften Platz.

Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen den TSV Aindling (1:5) und beim TSV Rain (0:2) war damit nicht unbedingt zu rechnen. Doch Halbmeyer und Käser brachten den verjüngten Kader nach und nach auf Erfolgskurs. So überrascht es nicht, dass der Sportliche Leiter Markus Bissinger mit deren Arbeit vollauf zufrieden ist - und auch in der Saison 2026/27 auf das bewährte Trainerduo setzt. Die weitere Zusammenarbeit wurde in der Winterpause besiegelt.

Dass der Klassenerhalt trotz der positiven Entwicklung - in den drei letzten Partien vor der Winterpause holte Ehekirchen sieben Punkte - noch längst nicht in trockenen Tüchern ist, das ist den Ehekirchern durchaus bewusst. "Es läuft wirklich in eine gute Richtung", hat Bissinger registriert, zum Klassenerhalt werden die gesammelten 24 Punkte noch nicht reichen.