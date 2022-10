Durchsetzungsstark: Michael Panknin (rechts) hat als Spielertrainer einen großen Anteil daran, dass es beim FC Ehekirchen so gut läuft. – Foto: Daniel Worsch

Ehekirchen gewinnt auch die weniger guten Spiele Landesligist hat sich zu einem Spitzenteam entwickelt +++ Topfavorit 1. FC Sonthofen gastiert beim TV Erkheim +++ Negativserie drückt in Hollenbach nicht auf die Stimmung

Dass der 1. FC Sonthofen das Feld in der Landesliga Südwest anführt, ist keine große Überraschung. Der Tabellenführer wurde schon vor Saisonbeginn als Topfavorit gehandelt und hat nun die Chance, sich mit dem Sieg beim TV Erkheim sogar etwas abzusetzen. Denn der starke Neuling VfL Kaufering kann als schärfster Verfolger diesmal nicht nachlegen, in dessen Partie gegen die SpVgg Unterhaching II gibt es keine Punkte. Ganz anders ist die Situation beim FC Ehekirchen, einem weiteren Überraschungsteam der Saison. Der FCE hat sich oben festgesetzt und erwartet diesmal den Aufsteiger TSV Jetzendorf.

Spitzenmannschaften zeichnet aus, die engen Spiele für sich zu entscheiden. Auch die Partien zu gewinnen, in denen nicht alles optimal läuft. So eine Begegnung erlebte der FC Ehekirchen zuletzt beim 1:0-Erfolg gegen den TSV Weißenburg. Auch wenn Spielertrainer Michael Panknin den Sieg als „verdient“ bezeichnet, habe seine Mannschaft „kein besonders gutes Spiel gemacht“, sich „technische Fehler und zu viele Ballverluste“ erlaubt. Defensiv hingegen „waren wir gut, haben wenig zugelassen“. In der vorigen Saison hätte der FCE so eine Partie mit einem Unentschieden beendet oder sogar verloren, vermutet Panknin.

Doch es ist eine neue Saison und Ehekirchen belegt in aktuell den dritten Platz. Vor Beginn der Spielzeit habe er mit einem derart positiven Verlauf nicht gerechnet, gibt Panknin zu. Doch inzwischen sei er davon überzeigt, „dass wir eine gute Mannschaft haben, die oben mitspielen kann“. Vielleicht nicht die beste der Liga, aber durchaus eine, die unter die ersten fünf kommen könne.

Mit dem TSV Jetzendorf wartet nun ein Team, das nicht allzu offensiv in Ehekirchen antreten wird. Der Aufsteiger hat sechs seiner vergangenen sieben Spiele verloren, befindet sich im Abstiegskampf. (bs) Lokalsport NR

Beim VfB Durach läuft es, das wurde nicht nur beim jüngsten 5:3-Erfolg gegen den TSV Gersthofen deutlich, sondern ist auch an der Tabelle abzulesen. Bis auf den fünften Rang sind die Oberallgäuer nach ihrem durchwachsenen Start hochgeklettert. Dass in so einer Situation vieles leichter falle und man auch mal das Spielglück auf seiner Seite hat, ist dem Sportlichen Leiter Stefan Feneberg bewusst. Auf die leichte Schulter nimmt er die Partie beim abstiegsgefährdeten TSV Weißenburg trotzdem nicht. Zumal Stürmer Dominik Portsidis beim VfB ausfällt.

Wenn der Vater nicht da ist, übernimmt der Sohn. Nachdem Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen, eine Woche Urlaub in Südtirol genossen hat, stieg sein Sohn Michael zum Chefcoach auf und bereitete die Mannschaft auf das Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried vor. „Es hat mega Spaß gemacht mit den Jungs“, sagt Hildmann jun.

Eigentlich wollte der 31-jährige Lehrer an der Mittelschule in Gersthofen die Fußballschuhe an den Nagel hängen, als er zusammen mit seinem Vater das Traineramt in Gersthofen übernommen hat. „Es ist nur aus der Not heraus geboren, dass ich wieder spiele“, sagt der eisenharte Abwehrrecke, der seitdem als „Mr. Zuverlässig“ nur zwei Spiele wegen Corona gefehlt hat. Da wurde er dann von seinem jüngeren Bruder Tobias vertreten, der nach einer langwierigen Verletzung eigentlich auch nicht mehr spielen wollte. „Wir haben ihn nur als Notnagel in den Kader aufgenommen und sind jetzt froh, dass wir so einen Pluspunkt in der Hinterhand haben“, sagt Michael Hildmann.

Am Ende Saison soll aber für den Vater zweier Kinder jetzt endgültig Schluss sein. „Mit 31 Jahren und zwei Kreuzbandrissen muss ich auf meinen Körper hören, den ich ja im Spiel nicht unbedingt schone“, lacht Hildmann. Über kurz oder lang sei dann eine Tätigkeit als Trainer das Ziel, gibt er offen zu. Ob das beim TSV Gersthofen sein wird? „Das ist nicht meine Entscheidung“, sagt der 31-Jährige. (oli) Lokalsport Labo

Auch in Erkheim will Sonthofens Patrick Littig (16) auf Erfolgskurs bleiben. Ein Rezept: einfach mal abziehen. – Foto: Dieter Latzel

Auf dem Papier scheint alles klar zu sein: Da sollte für den 1. FC Sonthofen beim TV Erkheim nichts anbrennen. Zu überzeugend waren die jüngsten Leistungen des Spitzenreiters, insbesondere beim 6:0-Sieg gegen den VfL Kaufering. Doch genau daran könnte es hapern, falls sich die Spieler zu sicher fühlen.

Der TV Erkheim verließ in den vergangenen drei Partien zweimal den Platz als Sieger. Zuletzt kehrte der TVE mit einem 2:0-Erfolg aus Gilching zurück. Das sollte für die Sonthofer Warnung genug sein. Trainer Benjamin Müller glaubt, dass Erkheim nichts zu verlieren hat und deshalb auf heimischem Rasen sehr mutig spielen wird. „Unterm Strich muss es trotzdem unser Anspruch sein, dass wir dort gewinnen und die Serie mit einem Dreier fortsetzen“, sagt Gregor Mürkl, dem zuletzt ein Doppelpack gegen Kaufering gelungen war.

Ähnlich sieht es Erkheims Coach Andreas Köstner, für den die Sonthofer qualitativ schon jetzt in die Bayernliga gehören. Trotzdem hofft er auf eine Überraschung in Form zumindest eines Zählers. Nichts dazu beitragen kann Philipp Becker, der beim Neuling krank ausfällt. (dl)

Ganz locker kann der VfL Kaufering die Partie gegen die SpVgg Unterhaching II angehen. Schließlich werden gegen den außer Konkurrenz spielenden Gegner keine Punkte vergeben. Den Kauferingern kommt so ein Spiel „gerade recht“, wie Co-Trainer Michael Grasse sagt. Denn es biete sich die Gelegenheit, das 0:6 beim 1. FC Sonthofen aus den Köpfen zu bekommen. Zudem bekommen die Spieler, die bislang eher weniger Einsatzzeiten hatten, eine Chance, auf sich aufmerksam zu machen. (mm) Lokalsport LT

Es ist bereits das letzte Auswärtsspiel der Vorrunde und die U21 des FC Memmingen hat die Chance mit einem Erfolg beim SV Mering mit dem Gegner nach Punkten gleichzuziehen. Bei dem für FCM-Trainer Besim Miroci „abgezockten Gegner“ hängen die Punkte allerdings recht hoch. Nur mit den zuletzt auch auf den Platz gebrachten Tugenden wie Einsatz- und Spielfreude ist aus seiner Sicht im Wittelsbacher Land etwas zu holen. Personell kann Miroci auf seinen bewährten Kader zurückgreifen.

Zuletzt zählt Mering nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern. Der FCM-Sieg stammt aus dem Jahr 2019, in der vergangenen Saison wurde beide Begegnungen mit 2:3 und 2:5 verloren. Das wissen natürlich auch die Meringer, die laut ihrem Trainer Ajet Abazi wieder angreifen wollen: „Wir haben im Oktober und November noch vier Heimspiele, die wir allesamt gewinnen wollen.“ Personell sieht es „nicht unbedingt positiv“ aus, wie Abazi die aktuell personelle Situation beschreibt. Lukas Kristen und Manuel Ebeling fehlen. Die Routiniers Harald Kerber und Stefan Wiedemann haben nach ihren Verletzungen zwar das Training aufgenommen, ein Einsatz gegen Memmingen käme aber noch zu früh. (ass, sry) Lokalsport FA

Den Kontakt zur Spitze nicht abreißen wollen, das ist das Ziel des FC Kempten. Und somit ist klar, dass die Oberallgäuer beim Aufsteiger SC Oberweikertshofen auf einen Sieg aus sind. Dass dies allerdings kein Selbstläufer wird, das ist Co-Trainer Pascal Leyer vollauf bewusst. Er sieht die Oberweikertshofer durchaus auf Augenhöhe. Umso wichtiger sei es, dass die Allgäuer nach einer möglichen Führung abgezockter auftreten. Das ging zuletzt schief, als sich der FC Kempten im Heimspiel gegen den SC Olching noch den Ausgleich fing und zwei sicher geglaubte Punkte verspielte.

Unter schwierigen Vorzeichen tritt der TSV Hollenbach beim SC Olching an. Fünf Niederlagen in Serie haben das Selbstvertrauen und den letzten Funken Aufstiegseuphorie dahinschmelzen lassen. „Natürlich merkt man, dass der ein oder andere mit der Situation hadert. Das Selbstvertrauen können wir uns nur mit Erfolgserlebnissen zurückholen. Wir müssen jetzt versuchen, mit kleinen Schritten voranzukommen“, schwört Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner seine Mannschaft ein. Trotz der sportlichen Misere bleibt er positiv: „Der Trainingsplatz ist Dienstag und Donnerstag voll, die Stimmung gut und der Zusammenhalt auf und neben dem Platz hervorragend. Das macht es natürlich auch für uns Trainer in der momentanen Situation leichter, keine Frage.“ (sry) Lokalsport AN